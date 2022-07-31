Россия возит золото из Судана под видом печенья, чтобы финансировать войну в Украине – CNN

Россия контрабандой вывозит золото из Судане, чтобы поддержать военные усилия диктатора Владимира Путина в Украине. Об этом говорится в расследовании CNN.

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По данным CNN, через несколько дней после полномасштабного вторжения России в Украину из Судана вылетел российский грузовой самолет.

В документах самолета было указано, что он загружен печеньем.

"Судан экспортирует печенье редко, или вообще никогда", – отметили в CNN.

Как рассказали расследователям источники, в грузовом отсеке самолета находились разноцветные коробки с печеньем, под которыми стояли деревянные ящики с почти тонной золота.

По данным CNN, за последние полтора года Россия совершила как минимум 16 рейсов с контрабандным золотом из Судана.

Многочисленные интервью с высокопоставленными суданскими и американскими чиновниками, а также множество документов, просмотренных CNN, рисуют картину сложной российской схемы разграбления богатств Судана в попытке защитить Россию от все более жестких западных санкций и поддержать военные действия Москвы в Украине.

Бывшие и нынешние официальные лица США сообщили CNN, что Россия активно поддержала военный переворот в Судане в 2021 году, в результате которого было свергнуто переходное гражданское правительство.

"Мы давно знаем, что Россия эксплуатирует природные ресурсы Судана, – сказал CNN один из бывших американских чиновников, знакомых с этим вопросом. – Чтобы сохранить доступ к этим ресурсам, Россия поощряла военный переворот".

Обеспечивает эту "услугу за услугу" между Москвой и военной хунтой Судана российский олигарх, основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

Компания Пригожина Meroe Gold в Судане добывает золото, поставляет оружие и обучает армию страны и военизированные формирования, выяснила CNN.

Как отмечается, Россия начала контрабанду золота из Судана в 2014 году после того, как ее вторжение в Крым повлекло западные санкции.

"Поставки золота оказались эффективным способом накопления и перемещения богатства, пополнения российской государственной казны и обхода международных систем финансового мониторинга", – говорится в расследовании.

Большинство инсайдерских источников CNN утверждают, что около 90% добываемого в Судане золота вывозится контрабандой – то есть примерно $13,4 млрд.

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Наталия Медведева

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