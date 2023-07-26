Звідки йде Захід, туди приходить Вагнер – парламент Британії

Палата громад парламенту Великої Британії вважає неефективною роботу уряду країни щодо протидії міжнародним операціям російського терористичного угруповання Вагнера. Доповідь, присвячена аналізу цієї роботи, опублікована на сайті парламенту.

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Комітет з міжнародних справ Палати громад парламенту Британії опублікував доповідь "Зброя за золото: розкриття мережі Вагнера", в якій розкритикував уряд за неефективність протидії розширенню операцій угрупування найманців.

Автори доповіді використовували для аналізу публічні джерела, а також письмові свідчення неназваного колишнього командира угруповання.

У доповіді проаналізовано операції російських найманців у семи країнах світу – в Україні, Сирії, Центральноафриканській Республіці, Судані, Лівії, Мозамбіку та Малі. Метою аналізу була оцінка шкоди, яку зазнали інтереси Британії через діяльність угруповання Вагнера, та ефективність дій уряду щодо захисту цих інтересів.

"Ми глибоко стурбовані тим, що уряд гнітюче недооцінює вплив Групи Вагнера за межами Європи, зокрема, її вплив на держави Африки", – сказала ВВС голова парламентського комітету та співавторка доповіді Алісія Кернс.

У доповіді наголошується, що угруповання Вагнера розробило успішну та прибуткову бізнес-модель, яка реалізується в країнах Африки для збагачення (здебільшого коштом місцевого населення) як самого угруповання, так і його кураторів у владі РФ.

Кернс вважає, що за 10 років існування угруповання Вагнера уряд Британії "так і не напрацював сполучної стратегії" протидії російським терористам, а системної боротьби з операціями угруповання просто не було.

"Це дозволило мережі розростатися, проникнути вглиб Африки та експлуатувати країни, які ослаблені конфліктами й нестабільністю... Звідки йде Захід, туди приходить Вагнер", – сказала Кернс.

Парламентарі вважають, що Британії необхідно пропонувати нестабільним країнам альтернативу, яка могла б конкурувати з тим, що пропонує їм угруповання Вагнера, і "рішуче застосовувати санкції до тих, хто фінансує цю структуру", оскільки санкцій, що діють, недостатньо.

Наголошується, що "мета зовнішньої політики Кремля – змусити неспроможні держави покладатися на мережу Вагнера".

Як пише Reuters, представник Форін-офіс прокоментував доповідь, заявивши, що Британія "ввела жорсткі санкції проти угруповання Вагнера, включно з її лідером Євгенієм Пригожиним та кількома ключовими командирами, обмеживши їхні поїздки та заморозивши їхні активи".

20 липня Велика Британія розширила список санкцій щодо угруповання Вагнера та його членів, запроваджених 2020 року, і додала до нього 13 фізичних та юридичних осіб, які пов'язані зі злочинами у Малі, Центральноафриканській Республіці та Судані.

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