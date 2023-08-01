Бойцы "Арея" рассказали, какую тактику обмана враг применяет на юге против штурмовиков ВСУ

Чтобы обмануть аэроразведку Сил обороны, наступающих на позиции россиян на временно оккупированной территории, противник прибегает к хитростям: прячет личный состав подразделений в укрытиях, создавая картинку, что в поселке их немного. Об этой тактике россиян рассказал CNN боец 7-го отдельного батальона "Арей" УДА 129-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ с позывным "Кривбасс".

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По его словам, перед штурмом на то время еще оккупированного поселка Нескучное на южном фронте разведка ВСУ оценила, что там засело около 20 россиян.

Однако потом выяснилось, что в подвалах домов укрывались еще 200 оккупантов, которые, чтобы избежать обнаружения украинскими дронами-разведчиками, "даже не выходили в туалет, видимо, используя пластиковые бутылки".

В результате командование штурмовых подразделений ВСУ сочло силы в 70 человек подавляющими, но вместо этого встретили более жесткое сопротивление врага, чем ожидалось.

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"Кривбасс" выразил надежду, что когда Силы обороны пройдут последнюю линию обороны оккупантов на его участке, те начнут бежать. Но, говорит он, пока что противник "все еще чувствует, что за ними кто-то стоит".

Главная опасность штурма на этом участке фронта, по его словам, – вражеские обстрелы, "когда вам негде спрятаться" на равнине.

Командир "Арея" Сергей рассказал, что тактика россиян на поле боя прежняя: "Они гонят вперед осужденных из отрядов Шторм-Z без связи или информации". По его словам, такие волны атак плохо экипированных "мобилизованных" из российских тюрем используются противником для выявления украинских огневых позиций, чтобы уже затем более подготовленные российские солдаты могли вступить в бой.

"Они стоят насмерть. Я не понимаю их мотивации. Или того, за что они борются", – добавил Сергей.

27 июля 2023 года ВСУ освободили Старомайорское на юге Донецкой области: действовали 35 бригада морпехов и бат "Арей" 129 бригады ТрО.

28 июля Генштаб сообщал, что российские десантники отказались выполнять задачи рядом со Старомайорским и повредили свою технику.

1 августа Генштаб сообщил, что россияне пытаются отбить Старомайорское, но ВСУ продолжают наступать.

Глава Пентагона убежден: у ВСУ достаточно возможностей для продолжения контрнаступления.

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