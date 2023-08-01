UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Бойцы "Арея" рассказали, какую тактику обмана враг применяет на юге против штурмовиков ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2023, 15:45
Бойцы

Чтобы обмануть аэроразведку Сил обороны, наступающих на позиции россиян на временно оккупированной территории, противник прибегает к хитростям: прячет личный состав подразделений в укрытиях, создавая картинку, что в поселке их немного. Об этой тактике россиян рассказал CNN боец 7-го отдельного батальона "Арей" УДА 129-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ с позывным "Кривбасс".

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По его словам, перед штурмом на то время еще оккупированного поселка Нескучное на южном фронте разведка ВСУ оценила, что там засело около 20 россиян.

Однако потом выяснилось, что в подвалах домов укрывались еще 200 оккупантов, которые, чтобы избежать обнаружения украинскими дронами-разведчиками, "даже не выходили в туалет, видимо, используя пластиковые бутылки".

В результате командование штурмовых подразделений ВСУ сочло силы в 70 человек подавляющими, но вместо этого встретили более жесткое сопротивление врага, чем ожидалось.

Смотрите также: Украинские военные опровергают ложь российской пропаганды о Старомайорском – видео

"Кривбасс" выразил надежду, что когда Силы обороны пройдут последнюю линию обороны оккупантов на его участке, те начнут бежать. Но, говорит он, пока что противник "все еще чувствует, что за ними кто-то стоит".

Главная опасность штурма на этом участке фронта, по его словам, – вражеские обстрелы, "когда вам негде спрятаться" на равнине.

Командир "Арея" Сергей рассказал, что тактика россиян на поле боя прежняя: "Они гонят вперед осужденных из отрядов Шторм-Z без связи или информации". По его словам, такие волны атак плохо экипированных "мобилизованных" из российских тюрем используются противником для выявления украинских огневых позиций, чтобы уже затем более подготовленные российские солдаты могли вступить в бой.

"Они стоят насмерть. Я не понимаю их мотивации. Или того, за что они борются", – добавил Сергей.

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаконтрнаступлениестаромайорскоеарейнескучное
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 