Глава Пентагона убежден: У ВСУ достаточно возможностей для продолжения контрнаступления

Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Папуа-Новой Гвинее заявил, что Силы обороны имеют "ряд доступных возможностей" для продолжения контрнаступления. Его цитирует CNN.

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По словам журналистов, глава Пентагона не стал комментировать ход контрнаступления ВСУ или конкретные детали боевых действий, однако сказал, что Украина "сохраняет живую силу и технику, несмотря на то, что ее войска вынуждены прокладывать себе путь через минные поля и другие препятствия".

Он подчеркнул, что Силы обороны хорошо подготовлены для достижения успеха на поле боя.

"У них все еще есть ряд возможностей, и мы можем ожидать, что они будут продолжать давить", – заявил Остин.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью WP заявил, что украинское наступление – это не шоу, во время него каждый отвоеванный метр земли дается кровью.

Американский генерал Милли заявлял, что наступление ВСУ "далеко от провала", несмотря на то, что оно происходит "медленнее", чем ожидалось.

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