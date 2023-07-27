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Глава Пентагона убежден: У ВСУ достаточно возможностей для продолжения контрнаступления

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2023, 10:51
Глава Пентагона убежден: У ВСУ достаточно возможностей для продолжения контрнаступления - Фото
Ллойд Остин (Фото: ЕРА)

Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Папуа-Новой Гвинее заявил, что Силы обороны имеют "ряд доступных возможностей" для продолжения контрнаступления. Его цитирует CNN.

По словам журналистов, глава Пентагона не стал комментировать ход контрнаступления ВСУ или конкретные детали боевых действий, однако сказал, что Украина "сохраняет живую силу и технику, несмотря на то, что ее войска вынуждены прокладывать себе путь через минные поля и другие препятствия".

Он подчеркнул, что Силы обороны хорошо подготовлены для достижения успеха на поле боя.

"У них все еще есть ряд возможностей, и мы можем ожидать, что они будут продолжать давить", – заявил Остин.

Читайте также: NYT: ВСУ в контрнаступлении будут пытаться продвинуться в направлении Токмака, а дальше – на Мелитополь

Милана Головань
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войнаЛлойд Остинконтрнаступление
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