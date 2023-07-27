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Глава Пентагону переконаний: ЗСУ мають достатньо можливостей для продовження контрнаступу

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27.07.2023, 10:51
Глава Пентагону переконаний: ЗСУ мають достатньо можливостей для продовження контрнаступу - Фото
Ллойд Остін (Фото: ЕРА)

Міністр оборони США Ллойд Остін на пресконференції в Папуа-Новій Гвінеї заявив, що Сили оборони мають "низку доступних можливостей" для продовження контрнаступу. Його цитує CNN.

За словами журналістів, глава Пентагону не став коментувати перебіг контрнаступу ЗСУ або конкретні деталі бойових дій, проте сказав, що Україна "зберігає живу силу і техніку попри те, що її війська змушені прокладати собі шлях через мінні поля та інші перешкоди".

Він наголосив, що Сили оборони добре підготовлені для досягнення успіху на полі бою.

"У них все ще є низка можливостей, і ми можемо очікувати, що вони продовжуватимуть тиснути", – заявив Остін.

Читайте також: NYT: ЗСУ у контрнаступі намагатимуться просунутися у напрямку Токмака, а далі – на Мелітополь

Мілана Головань
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