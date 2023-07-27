NYT: ЗСУ у контрнаступі намагатимуться просунутися у напрямку Токмака, а далі – на Мелітополь
Неназвані представники Пентагону у коментарі для журналістів американської газети The New York Times заявили, що Сили оборони у ході контрнаступу намагаються просунутися у напрямку Токмака, а далі – до Мелітополя.
Американські офіційні особи заявили з посиланням на українських колег, що ЗСУ зараз беруть участь у головному напрямі контрнаступу, перекидаючи більше військ і техніки на найзахідніший із трьох фронтів, поблизу Запоріжжя.
Українські сили спробують просунутися на південь через російські мінні поля та інші укріплення в напрямку міста Токмак і, якщо це вдасться, до Мелітополя, поблизу узбережжя, йдеться у матеріалі.
За словами американських військових, українська армія прагне розірвати так званий сухопутний міст між материком і Кримом або принаймні просунутися настільки далеко, щоб півострів опинився в зоні дії української артилерії.
У разі успіху ця операція "триватиме від одного до трьох тижнів", заявили українські чиновники американським.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю WP заявив, що український наступ – це не шоу, під час нього кожен відвойований метр землі дається кров'ю.
- Американський генерал Міллі заявляв, що наступ ЗСУ "далекий від провалу", попри те що він відбувається "повільніше", ніж очікувалося.
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