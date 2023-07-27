NYT: ЗСУ у контрнаступі намагатимуться просунутися у напрямку Токмака, а далі – на Мелітополь

Неназвані представники Пентагону у коментарі для журналістів американської газети The New York Times заявили, що Сили оборони у ході контрнаступу намагаються просунутися у напрямку Токмака, а далі – до Мелітополя.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Американські офіційні особи заявили з посиланням на українських колег, що ЗСУ зараз беруть участь у головному напрямі контрнаступу, перекидаючи більше військ і техніки на найзахідніший із трьох фронтів, поблизу Запоріжжя.

Українські сили спробують просунутися на південь через російські мінні поля та інші укріплення в напрямку міста Токмак і, якщо це вдасться, до Мелітополя, поблизу узбережжя, йдеться у матеріалі.

За словами американських військових, українська армія прагне розірвати так званий сухопутний міст між материком і Кримом або принаймні просунутися настільки далеко, щоб півострів опинився в зоні дії української артилерії.

У разі успіху ця операція "триватиме від одного до трьох тижнів", заявили українські чиновники американським.

Читайте також: ГШ: Росія намагається відновити позиції на Донбасі, ЗСУ мають успіхи на півдні – карта

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.