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NYT: ЗСУ у контрнаступі намагатимуться просунутися у напрямку Токмака, а далі – на Мелітополь

Этот материал также доступен на русском
27.07.2023, 08:14
NYT: ЗСУ у контрнаступі намагатимуться просунутися у напрямку Токмака, а далі – на Мелітополь - Фото
Український військовий (Фото: Генштаб ЗСУ)

Неназвані представники Пентагону у коментарі для журналістів американської газети The New York Times заявили, що Сили оборони у ході контрнаступу намагаються просунутися у напрямку Токмака, а далі – до Мелітополя.

Американські офіційні особи заявили з посиланням на українських колег, що ЗСУ зараз беруть участь у головному напрямі контрнаступу, перекидаючи більше військ і техніки на найзахідніший із трьох фронтів, поблизу Запоріжжя.

Українські сили спробують просунутися на південь через російські мінні поля та інші укріплення в напрямку міста Токмак і, якщо це вдасться, до Мелітополя, поблизу узбережжя, йдеться у матеріалі.

За словами американських військових, українська армія прагне розірвати так званий сухопутний міст між материком і Кримом або принаймні просунутися настільки далеко, щоб півострів опинився в зоні дії української артилерії.

У разі успіху ця операція "триватиме від одного до трьох тижнів", заявили українські чиновники американським.

Читайте також: ГШ: Росія намагається відновити позиції на Донбасі, ЗСУ мають успіхи на півдні – карта

Мілана Головань
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