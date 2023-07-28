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Оккупанты отказались ехать под освобожденное Старомайорское, повредили технику – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2023, 20:07
Оккупанты отказались ехать под освобожденное Старомайорское, повредили технику – Генштаб - Фото
Российские оккупанты (иллюстративное фото: EPA)

В подразделениях окупантов увеличилось количество отказов от участия в боевых действиях на фоне успехов Сил обороны и из-за значительных потерь захватчиков. В частности, на юге российские десантники отказались выполнять задачи рядом с освобожденным ВСУ Старомайорским и повредили свою технику. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Инцидент произошел в районе временно оккупированной Розовки в Запорожской области.

Около 60 оккупантов отказались выполнять боевые задания в районе освобожденного ВСУ Старомайорского в Донецкой области.

Российские захватчики частично вывели из строя собственную автомобильную и бронетанковую технику, пишет Генштаб.

Захватчики принадлежат к 7-й десантно-штурмовой дивизии Вооруженных сил РФ.

Розовка на карте deepstate

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Артём Джерипа
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