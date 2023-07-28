Оккупанты отказались ехать под освобожденное Старомайорское, повредили технику – Генштаб
В подразделениях окупантов увеличилось количество отказов от участия в боевых действиях на фоне успехов Сил обороны и из-за значительных потерь захватчиков. В частности, на юге российские десантники отказались выполнять задачи рядом с освобожденным ВСУ Старомайорским и повредили свою технику. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Инцидент произошел в районе временно оккупированной Розовки в Запорожской области.
Около 60 оккупантов отказались выполнять боевые задания в районе освобожденного ВСУ Старомайорского в Донецкой области.
Российские захватчики частично вывели из строя собственную автомобильную и бронетанковую технику, пишет Генштаб.
Захватчики принадлежат к 7-й десантно-штурмовой дивизии Вооруженных сил РФ.
- 27 июля ВСУ освободили Старомайорское на юге Донецкой области: населенный пункт освободили 35-я бригада морской пехоты и батальон "Арей" 129-й бригады территориальной обороны.
- Командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский заявил, что успех в наступлении ВСУ на юге обязательно будет, любую оборону можно сломать.
- 28 июля в Генштабе сообщили, что российские оккупанты атакуют на четырех направлениях, за прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.
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