Линию фронта видно из космоса: по несобранным полям – спутниковый снимок

Линия фронта войны России против Украины видна на спутниковых снимках из-за несобранных полей. Об этом сообщил аналитик Михаэль Круикшанк в Twitter.

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"Чрезвычайно видеть, насколько четко выражена сейчас линия фронта в Украине даже если смотреть из космоса в макромасштабе", – написал он.

На фото видна линия несобранных полей, которые слишком опасны для сельского хозяйства.

Эта зелёная линия совпадает с линией фронта на юге Украины.

Также на снимке видны масштабы обмеления Каховского водохранилища после подрыва россиянами плотины.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции, была объявлена эвакуация.

29 июня появились спутниковые снимки российской дамбы и подтопления полей под оккупированным Токмаком: таким образом захватчики хотят помешать контрнаступлению ВСУ.

27 июля ВСУ освободили Старомайорское на юге Донецкой области: населенный пункт освободили 35-я бригада морской пехоты и батальон "Арей" 129-й бригады территориальной обороны.

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