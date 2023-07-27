Линию фронта видно из космоса: по несобранным полям – спутниковый снимок
27.07.2023, 23:55
Спутник (иллюстративное фото: depositphotos)
Линия фронта войны России против Украины видна на спутниковых снимках из-за несобранных полей. Об этом сообщил аналитик Михаэль Круикшанк в Twitter.
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"Чрезвычайно видеть, насколько четко выражена сейчас линия фронта в Украине даже если смотреть из космоса в макромасштабе", – написал он.
На фото видна линия несобранных полей, которые слишком опасны для сельского хозяйства.
Эта зелёная линия совпадает с линией фронта на юге Украины.
Также на снимке видны масштабы обмеления Каховского водохранилища после подрыва россиянами плотины.
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции, была объявлена эвакуация.
- 29 июня появились спутниковые снимки российской дамбы и подтопления полей под оккупированным Токмаком: таким образом захватчики хотят помешать контрнаступлению ВСУ.
- 27 июля ВСУ освободили Старомайорское на юге Донецкой области: населенный пункт освободили 35-я бригада морской пехоты и батальон "Арей" 129-й бригады территориальной обороны.
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