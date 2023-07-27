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Линию фронта видно из космоса: по несобранным полям – спутниковый снимок

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2023, 23:55
Линию фронта видно из космоса: по несобранным полям – спутниковый снимок - Фото
Спутник (иллюстративное фото: depositphotos)

Линия фронта войны России против Украины видна на спутниковых снимках из-за несобранных полей. Об этом сообщил аналитик Михаэль Круикшанк в Twitter.

"Чрезвычайно видеть, насколько четко выражена сейчас линия фронта в Украине даже если смотреть из космоса в макромасштабе", – написал он.

На фото видна линия несобранных полей, которые слишком опасны для сельского хозяйства.

Эта зелёная линия совпадает с линией фронта на юге Украины.

Также на снимке видны масштабы обмеления Каховского водохранилища после подрыва россиянами плотины.

Фото: Twitter Michael Cruickshank

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Артём Джерипа
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