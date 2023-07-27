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ВСУ освободили Старомайорское на юге Донецкой области – видео, карта

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2023, 21:10
ВСУ освободили Старомайорское на юге Донецкой области – видео, карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ
дополнено

Силы обороны освободили населенный пункт Старомайорское. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

Старомайорское освободила 35-я бригада морской пехоты и батальон "Арей" 129-ой бригады территориальной обороны.

Защитники записали обращение из освобожденного населённого пункта.

Старомайорское находится на юге Донецкой области, около Макаровки, которая была освобождена ранее.

До этого на карте OSINT-проекта Deepstate половина населенного пункта принадлежала серой зоне, а половина была в оккупации.

Старомайорское на еще не обновленной карте:

Старомайорское на карте: deepstate

Еще утром представитель Генштаба заявил, что Силы обороны имели успех в районе этого населенного пункта и закрепляются на достигнутых рубежах.

Украинские защитники продолжают зачищать населенный пункт, сообщила заместительница министра обороны.

Активные боевые действия в этом направлении начались в первой половине июня.

  • 11 июня 2023 года было освобождено село Нескучное в Волновахском районе. МО вечером того же дня подтвердило деоккупацию Благодатного и Макаровки и сообщило о продвижении до 1,5 км.
  • Утром 12 июня стало известно об освобождении Новодаровки в Гуляйпольском районе Запорожской области. Днем того же дня сообщено об освобождении Сторожевого на стыке Донецкой и Запорожской областей.
  • На утро 13 июня площадь новой земли на востоке/юге – более 100 кв. кмОсвобождены семь населенных пунктов: Лобково, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожево, Макаровка, Благодатное.

Читайте также: NYT: ВСУ в контрнаступлении попытаются продвинуться в Токмак, а дальше – на Мелитополь

Артём Джерипа
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