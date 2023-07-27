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Генштаб: Силы обороны имели успех в районе Старомайорского Донецкой области

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2023, 08:23
Генштаб: Силы обороны имели успех в районе Старомайорского Донецкой области - Фото
Андрей Ковалев (Скриншот видео)

Силы обороны Украины имели успех в районе Старомайорского Донецкой области. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

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Силы обороны продолжают наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. 

Украинские воины закрепляются на достигнутых рубежах. Наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

В районе Старомайорского имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

В то же время оккупанты продолжают оказывать мощное сопротивление, совершать перемещение подразделений, активно применять резервы. Несут тяжелые потери.

На Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

Читайте также: NYT: ВСУ в контрнаступлении попытаются продвинуться к Токмаку, а далее – на Мелитополь

Наталья Медведева
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войнагенштабАндрей Ковалевстаромайорское
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