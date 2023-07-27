Генштаб: Силы обороны имели успех в районе Старомайорского Донецкой области
Силы обороны Украины имели успех в районе Старомайорского Донецкой области. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.
Силы обороны продолжают наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.
Украинские воины закрепляются на достигнутых рубежах. Наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
В районе Старомайорского имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах.
В то же время оккупанты продолжают оказывать мощное сопротивление, совершать перемещение подразделений, активно применять резервы. Несут тяжелые потери.
На Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.
Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.
- Утром Генштаб ВСУ заявил, что за прошедшие сутки российские оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченные позиции возле Старомайорского Донецкой области, Силы обороны продолжают продвигаться на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.
- В Белом доме заявили, что контрнаступление ВСУ не остановилось, оно продолжается, и в США не намерены обсуждать военную операцию украинских войск, "сидя на диване".
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