Генштаб: Силы обороны имели успех в районе Старомайорского Донецкой области

Силы обороны Украины имели успех в районе Старомайорского Донецкой области. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

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Силы обороны продолжают наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Украинские воины закрепляются на достигнутых рубежах. Наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

В районе Старомайорского имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

В то же время оккупанты продолжают оказывать мощное сопротивление, совершать перемещение подразделений, активно применять резервы. Несут тяжелые потери.

На Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

Утром Генштаб ВСУ заявил, что за прошедшие сутки российские оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченные позиции возле Старомайорского Донецкой области, Силы обороны продолжают продвигаться на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

В Белом доме заявили, что контрнаступление ВСУ не остановилось, оно продолжается, и в США не намерены обсуждать военную операцию украинских войск, "сидя на диване".

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