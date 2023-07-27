Генштаб: Сили оборони мали успіх у районі Старомайорського Донецької області

Сили оборони України мали успіх у районі Старомайорського Донецької області. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в етері телемарафону.

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Сили оборони продовжують наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах. Наносять вогневе ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

У районі Старомайорського мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Водночас окупанти продовжують чинити потужний опір, здійснювати переміщення підрозділів, активно застосовувати резерви. Зазнають тяжких втрат.

На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії на північ і на південь від міста Бахмут.

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Вранці Генштаб ЗСУ заявив, що минулої доби російські окупанти безуспішно намагалися відновити втрачені позиції біля Старомайорського Донецької області, Сили оборони продовжують просуватися на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

У Білому домі заявили, що контрнаступ ЗСУ не зупинився, він триває, і в США не мають наміру обговорювати військову операцію українських військ, "сидячи на дивані".

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