Кірбі: Наступ ЗСУ не стоїть, він рухається. Ми не судитимемо про нього, сидячи на дивані

У Білому домі заявили, що контрнаступ Збройних Сил України не зупинився, він продовжується, і в США не мають наміру обговорювати військову операцію українських військ, "сидячи на дивані". Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі на брифінгу.

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Представника Білого дому запитали: чи він не вважає, що контрнаступ в Україні просувається надто повільно.

"Сам президент Зеленський сказав, що це не так швидко, як йому хотілося б, і вони не просуваються щодня так далеко, як їм хотілося б. Сполучені Штати не мають наміру займати позицію з цього приводу. Ми не збираємося обговорювати українську військову операцію, сидячи на дивані", – відповів Кірбі.

Він додав, що контрнаступ можуть оцінювати лише ті, хто його планував та проводить.

"Проте вони рухаються. Це не зупинка. Вони не заморожені. Українці рухаються", – сказав представник Білого дому.

Він зазначив, що США мають намір дбати про те, щоб українські війська мали всі інструменти, необхідні для продовження руху.

24 липня 2023 року міністр оборони Олексій Резніков заявив, що український контрнаступ відстає від графіка, але йде за планом. Він наголосив, що наступальна операція – це не комп'ютерна гра.

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