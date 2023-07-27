ЗСУ звільнили Старомайорське на півдні Донеччини – відео, мапа
Сили оборони звільнили населений пункт Старомайорське. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.
Старомайорське звільнила 35-та бригада морської піхоти та батальйон "Арей" 129-ї бригади територіальної оборони.
Захисники записали звернення зі звільненого населеного пункту.
Старомайорське знаходиться на півдні Донеччини, поблизу Макарівки, яка була звільнена раніше.
До цього на мапі OSINT-проєкту Deepstate половина населеного пункту належала до сірої зони, а половина була в окупації.
Старомайорське на ще не оновленій мапі:
Ще вранці речник Генштабу заявив, що Сили оборони мали успіх в районі цього населеного пункту та закріплюються на досягнутих рубежах.
Українські оборонці продовжують зачищати населений пункт, повідомила заступниця міністра оборони.
Активні бойові дії на цьому напрямку розпочались у першій половині червня.
- 11 червня 2023 року було звільнене село Нескучне у Волноваському районі. МО увечері того ж дня підтвердило деокупацію Благодатного та Макарівки та повідомило про просування до 1,5 км.
- Вранці 12 червня стало відомо про звільнення Новодарівки у Гуляйпільському районі Запорізької області. Вдень того ж дня повідомлено про звільнення Сторожового на стику Донецької та Запорізької областей.
- На ранок 13 червня площа новозвільненої землі на сході/півдні – понад 100 кв. км. Звільнено сім населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожове, Макарівка, Благодатне.
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