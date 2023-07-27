Лінію фронту видно з космосу: по незібраних полях – супутниковий знімок
27.07.2023, 23:55
Супутник (ілюстративне фото: depositphotos)
Лінію фронту війни Росії проти України видно на супутникових знімках через незібрані поля. Про це повідомив аналітик Міхаель Круікшанк у Twitter.
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"Надзвичайно бачити, наскільки чітко виражена зараз лінія фронту в Україні, навіть якщо дивитися з космосу в макромасштабі", – написав він.
На фото видно лінію незібраних полів, які є надто небезпечними для сільського господарства.
Ця зелена лінія збігається з лінією фронту на півдні України.
Також на знімку видно масштаби обміління Каховського водосховища після підриву росіянами греблі.
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції, була оголошена евакуація.
- 29 червня з'явились супутникові знімки російської дамби та підтоплення полів під окупованим Токмаком: у такий спосіб загарбники хочуть завадити контрнаступу ЗСУ.
- 27 липня ЗСУ звільнили Старомайорське на півдні Донеччини: населений пункт визволили 35-та бригада морської піхоти та батальйон "Арей" 129-ї бригади територіальної оборони.
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