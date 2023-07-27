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Лінію фронту видно з космосу: по незібраних полях – супутниковий знімок

Этот материал также доступен на русском
27.07.2023, 23:55
Лінію фронту видно з космосу: по незібраних полях – супутниковий знімок - Фото
Супутник (ілюстративне фото: depositphotos)

Лінію фронту війни Росії проти України видно на супутникових знімках через незібрані поля. Про це повідомив аналітик Міхаель Круікшанк у Twitter

"Надзвичайно бачити, наскільки чітко виражена зараз лінія фронту в Україні, навіть якщо дивитися з космосу в макромасштабі", – написав він.

На фото видно лінію незібраних полів, які є надто небезпечними для сільського господарства.

Ця зелена лінія збігається з лінією фронту на півдні України.

Також на знімку видно масштаби обміління Каховського водосховища після підриву росіянами греблі.

Фото: Twitter Michael Cruickshank

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Артем Джеріпа
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