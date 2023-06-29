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Росіяни спричинили повінь під Токмаком, щоб завадити наступу ЗСУ: кадри з супутника видео

Этот материал также доступен на русском
29.06.2023, 21:20
Відео: Twitter Michael Sheldon
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Перед українським контрнаступом російські загарбники спорудили дамбу на околицях тимчасово окупованого міста Токмак у Запорізькій області. Про це повідомляє спільнота журналістських розслідувань Bellingcat з посиланням на супутникові знімки Planet Labs.

Зазначається, що про це раніше повідомляв Центр журналістських розслідувань, зазначаючи, що такі дії є частиною більшої тенденції РФ щодо створення водних перешкод для контрнаступу України.

Після будівництва цієї дамби на початку травня річка Токмачка значно розширилась на схід від міста, а також затопила деякі найближчі до дамби поля.

Видання пише, що за супутниковими знімками видно, що дамба була створена з піщаного бар'єра, досить широкого, щоб стримувати невелику річку.

Також дамба може функціонувати як другий міст, враховуючи сліди шин, котрі ведуть до неї. Bellingcat зауважує, що міст поруч із дамбою, здається, працює нормально.

Згідно з супутниковими знімками, річка Токмачка була перерізана 6 травня, а рівень води на східній стороні дамби неухильно зростає до червня.

Видання пише, що підвищення рівня води в річці може бути частиною більших зусиль окупантів з метою уповільнити просування ЗСУ.

Власне, це може бути складовою плану сповільнити охоплення Токмака зі сходу у разі прориву українських сил поблизу міста.

Bellingcat зазначає, що, враховуючи розмір дамби у Токмаку, затоплення через неї є незначним і не наближається до масштабу, який спостерігається у Новій Каховці.

Відстань від найближчих контрольованих Україною територій до тимчасово окупованого Токмака становить близько 23 км.

Токмак (мапа deepstate)

Дивіться також: Нова Каховка йде під воду після підриву ГЕС: два відео з міста

Артем Джеріпа
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війнаповіньдамбаконтрнаступТокмакнаступ ЗСУ
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