Перед українським контрнаступом російські загарбники спорудили дамбу на околицях тимчасово окупованого міста Токмак у Запорізькій області. Про це повідомляє спільнота журналістських розслідувань Bellingcat з посиланням на супутникові знімки Planet Labs.

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Зазначається, що про це раніше повідомляв Центр журналістських розслідувань, зазначаючи, що такі дії є частиною більшої тенденції РФ щодо створення водних перешкод для контрнаступу України.

Після будівництва цієї дамби на початку травня річка Токмачка значно розширилась на схід від міста, а також затопила деякі найближчі до дамби поля.

Видання пише, що за супутниковими знімками видно, що дамба була створена з піщаного бар'єра, досить широкого, щоб стримувати невелику річку.

Також дамба може функціонувати як другий міст, враховуючи сліди шин, котрі ведуть до неї. Bellingcat зауважує, що міст поруч із дамбою, здається, працює нормально.

Згідно з супутниковими знімками, річка Токмачка була перерізана 6 травня, а рівень води на східній стороні дамби неухильно зростає до червня.

Видання пише, що підвищення рівня води в річці може бути частиною більших зусиль окупантів з метою уповільнити просування ЗСУ.

Власне, це може бути складовою плану сповільнити охоплення Токмака зі сходу у разі прориву українських сил поблизу міста.

Bellingcat зазначає, що, враховуючи розмір дамби у Токмаку, затоплення через неї є незначним і не наближається до масштабу, який спостерігається у Новій Каховці.

Відстань від найближчих контрольованих Україною територій до тимчасово окупованого Токмака становить близько 23 км.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції, була оголошена евакуація.

12 червня російські загарбники підірвали дамбу поряд з Новодарівкою Запорізької області, того ж дня з'явилась інформація, що ЗСУ звільнили населений пункт.

19 червня Associated Press повідомили, що за 10 днів до знищення Каховської ГЕС на греблі бачили машину, наповнену вибухівкою.

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