На Каховській ГЕС помітили авто, наповнене вибухівкою, за 10 днів до теракту – фото AP

З'явились фотографії Каховської гідроелектростанції, які буцімто зробив український дрон 28 травня. На них видно, що за 10 днів до вибуху на греблі перебував автомобіль, начинений вибухівкою. Про це повідомляє видання Associated Press з посиланням на отримані фото та інформацію від власних джерел.

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Зазначається, що Росія мала засоби, мотиви та можливість зруйнувати дамбу Каховської ГЕС.

На фото, ймовірно, начинена вибухівкою машина стоїть на греблі гідроелектростанції.

Двоє українських посадовців також повідомляли, що російські війська були розміщені в "критичній зоні" всередині дамби, де, за їхніми словами, відбувся центр вибуху.

На світлинах видно автомобіль, припаркований на дамбі з "охайно" розрізаним дахом, через який видно величезні бочки. Ймовірно, одна з них була міною.

Також видно кабель, що йде у той бік річки, який контролюється російськими окупантами.

Невідомо, як довго машина залишалася на місці, зауважує AP.

На думку анонімного джерела з українських сил спецпризначення, мета розміщення такої машини була подвійною: зупинити будь-яке просування українських сил дамбою й посилити запланований вибух у машинному відділенні ГЕС, а також знищити верхню частину дамби.

Джерело зауважило, що однієї замінованої машини не вистачило б для руйнування греблі.

6 червня 2023 року російські загарбники підірвали Каховську гідроелектростанцію, внаслідок чого затопило десятки населених пунктів.

9 червня СБУ опублікувала перехоплення, у якому окупанти зізнаються у підриві ГЕС російською диверсійною групою.

17 червня з'явився матеріал The New York Times, у якому стверджується, що причиною руйнування Каховської ГЕС міг бути підрив проходу під водою.

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