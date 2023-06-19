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На Каховской ГЭС заметили авто, наполненное взрывчаткой, за 10 дней до теракта – фото AP

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 19:45
На Каховской ГЭС заметили авто, наполненное взрывчаткой, за 10 дней до теракта – фото AP - Фото
Фото: Associated Press

Появились фотографии Каховской гидроэлектростанции, которые якобы сделал украинский дрон 28 мая. На них видно, что за 10 дней до взрыва на дамбе находился автомобиль, начиненный взрывчаткой. Об этом сообщает издание Associated Press со ссылкой на полученные фотографии и информацию от собственных источников.

Отмечается, что у России были средства, мотивы и возможность разрушить дамбу Каховской ГЭС.

На фото, вероятно, начиненная взрывчаткой машина стоит на плотине гидроэлектростанции.

Два украинских чиновника также сообщали, что российские войска были размещены в "критической зоне" внутри дамбы, где, по их словам, произошел центр взрыва.

На фотографиях виден автомобиль, припаркованный на дамбе с "аккуратно" разрезанной крышей, через которую видны огромные бочки. Вероятно, одна из них была миной.

Также виден кабель, идущий в ту сторону реки, которая контролируется российскими оккупантами.

Неизвестно, как долго машина оставалась на месте, отмечает AP.

По мнению анонимного источника из украинских сил спецназа, цель размещения такой машины была двойной: остановить любое продвижение украинских сил на дамбе и усилить запланированный взрыв в машинном отделении ГЭС, а также уничтожить верхнюю часть дамбы.

Источник отметил, что одной заминированной машины не хватило бы для разрушения дамбы.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

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Артём Джерипа
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