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Перехоплення СБУ підтвердило: Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів – аудіо видео

Этот материал также доступен на русском
09.06.2023, 10:06
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Перехоплення Служби безпеки України підтвердило, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів. Відповідне аудіо опублікувала СБУ.

Окупанти хотіли шантажувати Україну підривом греблі та влаштували техногенну катастрофу на півдні країни.

Про це росіяни розповідають один одному у телефонній розмові, яку вдалося перехопити СБУ.

"Там не они (українська сторона. – Прим. СБУ) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали", – розповідає російський військовий.

Він описує наслідки катастрофи, які намагаються приховати у РФ: підвищення рівня води, затоплення територій та руйнування.

"Там основная проблема в том, что эта ГЭС, она, оказывается, охлаждает реактор ихний какой-то атомный", – сказав окупант.

Його співрозмовник-росіянин заявив, що "нормально, сами себе натворили".

На що окупант відповів, що "это не их, это наши сделали".

Він розповів, що нижче за дамбу був сафарі-парк, "тысячи животных погибли".

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  • Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.

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Наталія Медведєва
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