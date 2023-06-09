Перехоплення Служби безпеки України підтвердило, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів. Відповідне аудіо опублікувала СБУ.

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Окупанти хотіли шантажувати Україну підривом греблі та влаштували техногенну катастрофу на півдні країни.

Про це росіяни розповідають один одному у телефонній розмові, яку вдалося перехопити СБУ.

"Там не они (українська сторона. – Прим. СБУ) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали", – розповідає російський військовий.

Він описує наслідки катастрофи, які намагаються приховати у РФ: підвищення рівня води, затоплення територій та руйнування.

"Там основная проблема в том, что эта ГЭС, она, оказывается, охлаждает реактор ихний какой-то атомный", – сказав окупант.

Його співрозмовник-росіянин заявив, що "нормально, сами себе натворили".

На що окупант відповів, що "это не их, это наши сделали".

Він розповів, що нижче за дамбу був сафарі-парк, "тысячи животных погибли".

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Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на окупованій частині Херсонської області є катастрофічною.

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