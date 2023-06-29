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Россияне вызвали наводнение под Токмаком, чтобы помешать наступлению ВСУ: фото со спутника видео

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2023, 21:20
Видео: Twitter Michael Sheldon
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Перед украинским контрнаступлением российские захватчики построили дамбу в окрестностях временно оккупированного города Токмак в Запорожской области. Об этом сообщает сообщество журналистских расследований Bellingcat со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs.

Отмечается, что об этом ранее сообщал Центр журналистских расследований, отмечая, что такие действия являются частью большей тенденции РФ по созданию водных преград для контрнаступления Украины.

После строительства этой дамбы в начале мая река Токмачка значительно расширилась восточнее города, а также затопила некоторые ближайшие к дамбе поля.

Издание пишет, что по спутниковым снимкам видно, что дамба была создана из песчаного барьера, достаточно широкого, чтобы сдерживать небольшую реку.

Также дамба может функционировать как второй мост, учитывая следы ведущих к ней шин. Bellingcat отмечает, что мост рядом с дамбой, кажется, работает нормально.

Согласно спутниковым снимкам, река Токмачка была перерезана 6 мая, а уровень воды на восточной стороне дамбы неуклонно растет до июня.

Издание пишет, что повышение уровня воды в реке может быть частью больших усилий оккупантов с целью замедлить продвижение ВСУ.

Собственно это может быть частью плана замедлить охват Токмака с востока в случае прорыва украинских сил вблизи города.

Bellingcat отмечает, что учитывая размер дамбы в Токмаке, затопление из-за нее незначительно и не приближается к масштабу, который наблюдается в Новой Каховке.

Расстояние от ближайших контролируемых Украиной территорий до временно оккупированного Токмака составляет около 23 км.

Токмак (карта deepstate)

Читайте также: Новая Каховка идет под воду после подрыва ГЭС: два видео из города

Артём Джерипа
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Токмаквойнанаводнениедамбаконтрнаступлениенаступление ВСУ
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