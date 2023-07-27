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Ліквідовано командира бригади бойовиків ﻿"Призрак": це їхній третій знищений командир

Этот материал также доступен на русском
27.07.2023, 19:02
Ліквідовано командира бригади бойовиків ﻿
Шеврон бригади бойовиків "Призрак" (Фото: ресурс окупантів)

Був ліквідований командир батальйону бойовиків "Призрак" Артур Богаченко. Про це повідомляють російські пропагандистські джерела, інформацію також підтвердив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

Він опублікував фото терориста Богаченка з підписом "успішно демобілізований".

Батальйон "Призрак" є незаконним збройним формуванням, що входить до другого армійського корпусу РФ.

Формування було створене у 2014 році на окупованій частині Луганської області.

Наразі невідомі деталі ліквідації Богаченка.

Бойовик Артур Богаченко (Фото: Telegram)

Він є вже третім комбатом "Призрака", який був ліквідований або загинув.

Першого комбрига-колаборанта Олексія Мозгового ліквідували під час другого замаху на окупованій Луганщині.

Поруч з його машиною підірвали відвертальний вибуховий пристрій, а потім розстріляли автівку бойовика. Також загинули терористи з оточення Мозгового та місцеві мешканці.

У 2020 році унаслідок ДТП загинув ще один комбат бойовиків – Олексій Марков. Це відбулось в окупованому Луганську.

  • 19 липня з'явилось відео з ліквідацією російського "комбрига", бойовика з позивним "Ташкент": в автівку з ним влетів FPV-дрон. Бойовик командував 123-ю бригадою Міноборони РФ, що була сформована на базі збройного угруповання, яке діяло з 2014 року в тимчасово окупованій Луганській області.
  • 20 липня стало відомо про ліквідацію російського Z-пропагандиста Лучина. Раніше він "прославився" через те, що хакери підмінили йому замовлення дронів для російських окупантів на фалоімітатори.
  • 26 липня стало відомо про ліквідацію Z-пропагандиста та бойовика "Ахмат", відомого за позивним "Карлссон". Він командував групою операторів дронів, його ліквідували на Бахмутському напрямку.

Дивіться також: Російського Z-пропагандиста Лучина ліквідували касетними боєприпасами – відео

Артем Джеріпа
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