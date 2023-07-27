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Ликвидирован командир бригады боевиков "Призрак": это их третий уничтоженный командир

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2023, 19:02
Ликвидирован командир бригады боевиков
Шеврон бригады боевиков "Призрак" (Фото: ресурс оккупантов)

Был ликвидирован командир батальона боевиков "Призрак" Артур Богаченко. Об этом сообщают российские пропагандистские источники, информацию также подтвердил полковник ВСУ Анатолий Штефан.

Он опубликовал фото террориста Богаченко с подписью "успешно демобилизованный".

Батальон "Призрак" является незаконным вооруженным формированием, входящим во второй армейский корпус РФ.

Формирование было создано в 2014 году на оккупированной части Луганской области.

Пока неизвестны детали ликвидации Богаченко.

Боевик Артур Богаченко (Фото: Telegram)

Он уже третий комбат "Призрака", который был ликвидирован или погиб.

Первый комбриг-коллаборант Алексей Мозговой был ликвидирован во время второго покушения на оккупированной территории Луганской области.

Рядом с его машиной взорвали отвлекающее взрывное устройство, а затем расстреляли машину боевика. Также погибли террористы из окружения Мозгового и местные жители.

В 2020 году в результате ДТП погиб еще один комбат боевиков – Алексей Марков. Это произошло в оккупированном Луганске.

  • 19 июля появилось видео с ликвидацией российского "комбрига", боевика с позывным "Ташкент": в автомобиль с ним влетел FPV-дрон. Боевик командовал 123-й бригадой Минобороны РФ, сформированной на базе вооруженной группировки, действовавшей с 2014 года во временно оккупированной Луганской области.
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Артём Джерипа
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