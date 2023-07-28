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Окупанти відмовились їхати під звільнене Старомайорське, пошкодили техніку – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
28.07.2023, 20:07
Окупанти відмовились їхати під звільнене Старомайорське, пошкодили техніку – Генштаб - Фото
Російські окупанти (ілюстративне фото: EPA)

В підрозділах окупантів збільшилась кількість відмов від участі у бойових діях на тлі успіхів Сил оборони та через значні втрати загарбників. Зокрема, на півдні російські десантники відмовились виконувати завдання поряд зі звільненим ЗСУ Старомайорським та пошкодили свою техніку. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Інцидент відбувся в районі тимчасово окупованої Розівки у Запорізькій області.

Близько 60 окупантів відмовились виконувати бойові завдання в районі звільненого ЗСУ Старомайорського у Донецькій області.

Російські загарбники частково вивели з ладу власну автомобільну та бронетанкову техніку, пише Генштаб.

Загарбники належать до 7-ї десантно-штурмової дивізії Збройних сил РФ.

Розівка на мапі deepstate

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Артем Джеріпа
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