Окупанти відмовились їхати під звільнене Старомайорське, пошкодили техніку – Генштаб

В підрозділах окупантів збільшилась кількість відмов від участі у бойових діях на тлі успіхів Сил оборони та через значні втрати загарбників. Зокрема, на півдні російські десантники відмовились виконувати завдання поряд зі звільненим ЗСУ Старомайорським та пошкодили свою техніку. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Інцидент відбувся в районі тимчасово окупованої Розівки у Запорізькій області.

Близько 60 окупантів відмовились виконувати бойові завдання в районі звільненого ЗСУ Старомайорського у Донецькій області.

Російські загарбники частково вивели з ладу власну автомобільну та бронетанкову техніку, пише Генштаб.

Загарбники належать до 7-ї десантно-штурмової дивізії Збройних сил РФ.

27 липня ЗСУ звільнили Старомайорське на півдні Донеччини: населений пункт визволили 35-та бригада морської піхоти та батальйон "Арей" 129-ї бригади територіальної оборони.

Командувач Силами оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський заявив, що успіх у наступі ЗСУ на півдні обов'язково буде, будь-яку оборону можна зламати.

28 липня у Генштабі повідомили, що російські окупанти атакують на чотирьох напрямках, минулої доби сталося понад 30 бойових зіткнень.

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