Генерал Тарнавський про наступ на півдні: Будь-яку оборону можна зламати, успіх буде обов'язково
Командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський заявив, що успіх у наступі Збройних Сил України на півдні "обов'язково буде". Про це він повідомив в інтерв'ю ВВС.
За його словами, на півдні українські війська долають масштабні укріплення та мінні поля росіян, а тому багато завдань доводиться виконувати піхоті.
Він зазначив, що не недооцінює окупантів, які показали свій професіоналізм і не дали ЗСУ швидко просуватися.
"Будь-яку оборону можна зламати, але потрібен час, терпіння та вмілі дії. Україна повільно виснажує свого ворога. Росія не переживає через втрату своїх людей, а останні зміни у військовому керівництві означають, що все далеко не в порядку", — сказав Тарнавський.
Генерал стверджує, що українське командування ще не ввело у бій основні ударні сили.
"Повільно чи ні, але наступ іде і він обов'язково досягне своєї мети. Якби наступ не мав успіху, я б зараз з вами не розмовляв", — резюмував воєначальник.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю WP заявив, що український наступ – це не шоу, під час наступу кожен відвойований метр землі дається кров'ю.
- Американський генерал Міллі заявляв, що наступ ЗСУ "далекий від провалу", попри те, що він відбувається "повільніше", ніж очікувалося.
- Глава Пентагону переконаний: ЗСУ мають достатньо можливостей для продовження контрнаступу.
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