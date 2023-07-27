RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Генерал Тарнавський про наступ на півдні: Будь-яку оборону можна зламати, успіх буде обов'язково

Этот материал также доступен на русском
27.07.2023, 17:41
Генерал Тарнавський про наступ на півдні: Будь-яку оборону можна зламати, успіх буде обов'язково - Фото
Олександр Тарнавський (Фото: скріншот з відео)

Командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський заявив, що успіх у наступі Збройних Сил України на півдні "обов'язково буде". Про це він повідомив в інтерв'ю ВВС.

За його словами, на півдні українські війська долають масштабні укріплення та мінні поля росіян, а тому багато завдань доводиться виконувати піхоті.

Він зазначив, що не недооцінює окупантів, які показали свій професіоналізм і не дали ЗСУ швидко просуватися.

"Будь-яку оборону можна зламати, але потрібен час, терпіння та вмілі дії. Україна повільно виснажує свого ворога. Росія не переживає через втрату своїх людей, а останні зміни у військовому керівництві означають, що все далеко не в порядку", — сказав Тарнавський.

Генерал стверджує, що українське командування ще не ввело у бій основні ударні сили.

"Повільно чи ні, але наступ іде і він обов'язково досягне своєї мети. Якби наступ не мав успіху, я б зараз з вами не розмовляв", — резюмував воєначальник.

Читайте також: NYT: ЗСУ у контрнаступі намагатимуться просунутися у напрямку Токмака, а далі – на Мелітополь

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавтратинаступЗапорізька областьОлександр Тарнавський
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 