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Генерал Тарнавский о наступлении ВСУ: Любую оборону можно сломать, успех будет обязательно

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2023, 17:41
Генерал Тарнавский о наступлении ВСУ: Любую оборону можно сломать, успех будет обязательно - Фото
Александр Тарнавский (Фото: скриншот с видео)

Командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский заявил, что успех в наступлении Вооруженных Сил Украины на юге "обязательно будет". Об этом он сообщил в интервью BBC.

По его словам, на юге украинские войска преодолевают масштабные укрепления и минные поля россиян, а поэтому много задач приходится выполнять пехоте. 

Он отметил, что не недооценивает оккупантов, которые показали свой профессионализм и не дали ВСУ быстро продвигаться. 

"Любую оборону можно сломать, но нужно время, терпение и умелые действия. Украина медленно истощает своего врага. Россия не переживает из-за потери своих людей, а последние изменения в военном руководстве означают, что все далеко не в порядке", — сказал Тарнавский.

Генерал утверждает, что украинское командование еще не ввело в бой основные ударные силы. 

"Медленно или нет, но наступление идет и оно обязательно достигнет своей цели. Если бы наступление не имело успеха, я бы сейчас с вами не разговаривал", — резюмировал военачальник.

Читайте также: NYT: ВСУ в контрнаступлении будут пытаться продвинуться в направлении Токмака, а дальше – на Мелитополь

Дмитрий Гриниченко
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