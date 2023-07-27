Генерал Тарнавский о наступлении ВСУ: Любую оборону можно сломать, успех будет обязательно

Командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский заявил, что успех в наступлении Вооруженных Сил Украины на юге "обязательно будет". Об этом он сообщил в интервью BBC.

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По его словам, на юге украинские войска преодолевают масштабные укрепления и минные поля россиян, а поэтому много задач приходится выполнять пехоте.

Он отметил, что не недооценивает оккупантов, которые показали свой профессионализм и не дали ВСУ быстро продвигаться.

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