Генерал Тарнавский о наступлении ВСУ: Любую оборону можно сломать, успех будет обязательно
Командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский заявил, что успех в наступлении Вооруженных Сил Украины на юге "обязательно будет". Об этом он сообщил в интервью BBC.
По его словам, на юге украинские войска преодолевают масштабные укрепления и минные поля россиян, а поэтому много задач приходится выполнять пехоте.
Он отметил, что не недооценивает оккупантов, которые показали свой профессионализм и не дали ВСУ быстро продвигаться.
"Любую оборону можно сломать, но нужно время, терпение и умелые действия. Украина медленно истощает своего врага. Россия не переживает из-за потери своих людей, а последние изменения в военном руководстве означают, что все далеко не в порядке", — сказал Тарнавский.
Генерал утверждает, что украинское командование еще не ввело в бой основные ударные силы.
"Медленно или нет, но наступление идет и оно обязательно достигнет своей цели. Если бы наступление не имело успеха, я бы сейчас с вами не разговаривал", — резюмировал военачальник.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью WP заявил, что украинское наступление – это не шоу, во время наступления каждый отвоеванный метр земли дается кровью.
- Американский генерал Милли заявлял, что наступление ВСУ "далеко от провала", несмотря на то, что оно идет "медленнее", чем ожидалось.
- Глава Пентагона убежден: У ВСУ достаточно возможностей для продолжения контрнаступления.
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