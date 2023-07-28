Генштаб: ЗСУ звільнили Старомайорське, росіяни атакують на чотирьох напрямках – карта

Сили оборони звільнили населений пункт Старомайорське, російські окупанти атакують на чотирьох напрямках. Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України у зведенні вранці 28 липня.

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Як зазначається, минулої доби сталося понад 30 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії у районі Надії Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські війська успішно відбили атаки противника в районах на захід і на південь від Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника Сили оборони успішно відбили атаки російських військ у районі Авдіївки.

На Мар'їнському напрямі українські війська продовжують стримувати наступ окупантів у районі міста Мар'їнка.

На Шахтарському напрямку під вогнем авіації та артилерії Сили оборони звільнили населений пункт Старомайорське Донецької області.

Українські війська продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямах, закріплюються на досягнутих рубежах.

Авіація сил оборони за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, один – по зенітно-ракетних комплексах та один – по пункту управління ворога.

Ракетні війська та артилерія уразили пункт управління, район зосередження особового складу, п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби противника.

27 липня 2023 року командувач Силами оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський заявив, що успіх у наступі ЗСУ на півдні обов'язково буде, будь-яку оборону можна зламати.

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