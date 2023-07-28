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Генштаб: ЗСУ звільнили Старомайорське, росіяни атакують на чотирьох напрямках – карта

Этот материал также доступен на русском
28.07.2023, 07:07
Генштаб: ЗСУ звільнили Старомайорське, росіяни атакують на чотирьох напрямках – карта - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони звільнили населений пункт Старомайорське, російські окупанти атакують на чотирьох напрямках. Про це повідомляє Генштаб Збройних Сил України у зведенні вранці 28 липня.

Як зазначається, минулої доби сталося понад 30 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії у районі Надії Луганської області.

Генштаб: ЗСУ звільнили Старомайорське, росіяни атакують на чотирьох напрямках – карта

На Бахмутському напрямку українські війська успішно відбили атаки противника в районах на захід і на південь від Кліщіївки Донецької області.

Генштаб: ЗСУ звільнили Старомайорське, росіяни атакують на чотирьох напрямках – карта

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника Сили оборони успішно відбили атаки російських військ у районі Авдіївки.

Генштаб: ЗСУ звільнили Старомайорське, росіяни атакують на чотирьох напрямках – карта

На Мар'їнському напрямі українські війська продовжують стримувати наступ окупантів у районі міста Мар'їнка.

Генштаб: ЗСУ звільнили Старомайорське, росіяни атакують на чотирьох напрямках – карта

На Шахтарському напрямку під вогнем авіації та артилерії Сили оборони звільнили населений пункт Старомайорське Донецької області.

Генштаб: ЗСУ звільнили Старомайорське, росіяни атакують на чотирьох напрямках – карта

Українські війська продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямах, закріплюються на досягнутих рубежах.

Авіація сил оборони за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, один – по зенітно-ракетних комплексах та один – по пункту управління ворога.

Ракетні війська та артилерія уразили пункт управління, район зосередження особового складу, п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Читайте також: ЗСУ звільнили Старомайорське на півдні Донецької області – відео, карта

Наталія Медведєва
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