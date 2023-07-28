Генштаб: ВСУ освободили Старомайорское, россияне атакуют на четырех направлениях – карта

Силы обороны освободили населенный пункт Старомайорское, российские оккупанты атакуют на четырех направлениях. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 28 июля.

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Как отмечается, за прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.

На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Надии Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские войска успешно отбили атаки противника в районах западнее и южнее Клещеевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника Силы обороны успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении украинские войска продолжают сдерживать наступление оккупантов в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии Силы обороны освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой области.

Украинские войска продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Авиация сил обороны за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, один – по зенитно-ракетным комплексам и один – по пункту управления врага.

Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, пять артиллерийских средств на огневых позициях, склад горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

27 июля 2023 года командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский заявил, что успех в наступлении ВСУ на юге обязательно будет, любую оборону можно сломать.

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