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Украинские военные опровергают вранье российский пропаганды про Старомайорское – видео

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2023, 23:47
Украинские военные опровергают вранье российский пропаганды про Старомайорское – видео - Фото
Боец 35 ОБрМП Дикий (Фото - скриншот)

Старомайорское остается под контролем ВСУ, а оккупантам в Урожайном пора готовиться приготовиться к выселению. Об этом сказал боец 35-й ОБрМП с позывным "Дикий".

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"Дикий" заявил, что хотя пропагандисты оккупантов заявляют, будто российские войска снова заняли Старомайорское, но это фейк.

"Российская армия уничтожается и будет уничтожаться. Максимум, что сейчас делают россияне – бьют артой по населенному пункту. Но на штурм не решается...  Эти дурачки только пропагандой и ходят в наступление", – сказал он.

Также "Дикий" передал оккупантам в Урожайном, что ждать им осталось недолго.

  • 27 июля ВСУ освободили Старомайорское на юге Донецкой области: населенный пункт освободили 35-я бригада морской пехоты и батальон "Арей" 129-й бригады территориальной обороны.
  • 28 июля Генштаб сообщал, что российские десантники отказались выполнять задачи рядом с освобожденным ВСУ Старомайорским и повредили свою технику.
Сергей Бережной
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Донецкая областьвойна35 ОБрМПстаромайорское
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