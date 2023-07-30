Украинские военные опровергают вранье российский пропаганды про Старомайорское – видео

Старомайорское остается под контролем ВСУ, а оккупантам в Урожайном пора готовиться приготовиться к выселению. Об этом сказал боец 35-й ОБрМП с позывным "Дикий".

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"Дикий" заявил, что хотя пропагандисты оккупантов заявляют, будто российские войска снова заняли Старомайорское, но это фейк.

"Российская армия уничтожается и будет уничтожаться. Максимум, что сейчас делают россияне – бьют артой по населенному пункту. Но на штурм не решается... Эти дурачки только пропагандой и ходят в наступление", – сказал он.

Также "Дикий" передал оккупантам в Урожайном, что ждать им осталось недолго.

27 июля ВСУ освободили Старомайорское на юге Донецкой области: населенный пункт освободили 35-я бригада морской пехоты и батальон "Арей" 129-й бригады территориальной обороны.

28 июля Генштаб сообщал, что российские десантники отказались выполнять задачи рядом с освобожденным ВСУ Старомайорским и повредили свою технику.

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