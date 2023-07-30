Українські військові спростовують брехню російської пропаганди про Старомайорське – відео

Старомайорське залишається під контролем ЗСУ, а окупантам в Урожайному настав час готуватися до виселення. Про це сказав боєць 35-ї ОБрМП із позивним "Дикий".

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"Дикий" заявив, що хоча пропагандисти окупантів заявляють, ніби російські війська знову зайняли Старомайорське, але це фейк.

"Російська армія знищується і знищуватиметься. Максимум, що зараз роблять росіяни – б'ють артою по населеному пункту. Але на штурм не наважується... Ці дурні лише пропагандою і ходять у наступ ", – сказав він.

Також "Дикий" передав окупантам в Урожайному, що чекати їм залишилося недовго.

27 липня ЗСУ звільнили Старомайорське на півдні Донецької області: населений пункт звільнили 35-ту бригаду морської піхоти та батальйон "Арей" 129-ї бригади територіальної оборони.

28 липня Генштаб повідомляв, що російські десантники відмовилися виконувати завдання поряд зі звільненим ЗСУ Старомайорським та пошкодили свою техніку.

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