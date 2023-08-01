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Бійці "Арея" розповіли, яку тактику обману ворог застосовує на півдні проти штурмовиків ЗСУ

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01.08.2023, 15:45
Бійці

Щоб ввести в оману аеророзвідку Сил оборони, які наступають на позиції росіян на тимчасово окупованій території, противник вдається до хитрощів: ховає особовий склад підрозділів в укриттях, створюючи картинку, що їх небагато. Про цю тактику росіян розповів CNN боєць 7-го окремого батальйону "Арей" УДА 129 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ із позивним "Кривбас".

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За його словами, перед штурмом на той час ще окупованого селища Нескучне на південному фронті розвідка ЗСУ оцінила, що там засіли близько 20 росіян.

Однак потім з'ясувалося, що у підвалах будинків ховалися ще 200 окупантів, які, щоб уникнути виявлення українськими дронами-розвідниками, "навіть не виходили до туалету, мабуть, використовуючи пластикові пляшки".

В результаті командування штурмових підрозділів ЗСУ визнало сили в 70 осіб достатніми, але натомість зустріли більш жорсткий опір ворога, ніж очікувалося.

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"Кривбас" висловив сподівання, що коли Сили оборони пройдуть останню лінію оборони окупантів на його ділянці, ті почнуть тікати. Але, каже він, поки що противник "все ще відчуває, що за ними хтось стоїть".

Головна небезпека штурму на цій ділянці фронту, за його словами, – ворожі обстріли, "коли вам нема де сховатися" на рівнині.

Командир "Арея" Сергій розповів, що тактика росіян на полі бою не змінюється: "Вони женуть вперед засуджених із загонів Шторм-Z без зв'язку чи інформації". За його словами, такі хвилі атак погано екіпірованих "мобілізованих" із російських в'язниць використовуються противником для виявлення українських вогневих позицій, щоб уже потім більш підготовлені російські солдати могли вступити в бій.

"Вони стоять на смерть. Я не розумію їхньої мотивації. Або того, за що вони борються", – додав Сергій.

Євген Пилипенко
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