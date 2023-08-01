Генштаб: РФ намагається відбити Старомайорське, ЗСУ наступають, знищили "Сонлцепьок" — карта

Російські окупанти наступають у районі Куп'янська та Донецька, а також намагаються відбити нещодавно звільнене Старомайорське. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Минулої доби на фронті сталося понад 40 бойових зіткнень, у напрямку Куп'янська ЗСУ тримають оборону, успішно відбили атаки на схід від Берестового та в районі Новоселівського.

Також триває стримування наступу росіян поблизу Мар'їнки та Перемоги. Загарбники безуспішно намагалися відновити втрачене становище у районі нещодавно звільненого Старомайорського.

Одночасно Сили оборони продовжують наступ у бік Мелітополя та Бердянська, закріплюються на досягнутих рубежах, б'ють по ворогові, що стоїть в обороні.

Українська авіація завдала сім ударів по районах зосередження особового складу і три — по зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники та артилеристи вразили п'ять ЗРК, важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1 "Солнцепьок", п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, дві станції радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та п'ять районів зосередження піхоти.

ДОВІДКА. ТОС-1А "Солнцепьок" – це "легенда" російської пропаганди. Веде вогонь термобаричними боєприпасами, у залпі 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 метрів. Українські військові теж мають на озброєнні кілька таких систем, ТОС-1А "Солнцепьок" – це "легенда" російської пропаганди. Веде вогонь термобаричними боєприпасами, у залпі 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 метрів. Українські військові теж мають на озброєнні кілька таких систем, затрофеєних під час боїв проти росіян.

27 липня ЗСУ звільнили Старомайорське на півдні Донецької області: населений пункт звільнили 35 бригада морської піхоти та батальйон "Арей" 129 бригади територіальної оборони.

28 липня Генштаб повідомляв, що російські десантники відмовилися виконувати завдання поряд зі звільненим ЗСУ Старомайорським та пошкодили свою техніку.

Глава Пентагону переконаний: ЗСУ мають достатньо можливостей для продовження контрнаступу.

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