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Генштаб: РФ намагається відбити Старомайорське, ЗСУ наступають, знищили "Сонлцепьок" — карта

Этот материал также доступен на русском
01.08.2023, 07:20
Генштаб: РФ намагається відбити Старомайорське, ЗСУ наступають, знищили
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районі Куп'янська та Донецька, а також намагаються відбити нещодавно звільнене Старомайорське. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Минулої доби на фронті сталося понад 40 бойових зіткнень, у напрямку Куп'янська ЗСУ тримають оборону, успішно відбили атаки на схід від Берестового та в районі Новоселівського.

Фронт у районі Куп'янська (Карта: Military Land)

Також триває стримування наступу росіян поблизу Мар'їнки та Перемоги. Загарбники безуспішно намагалися відновити втрачене становище у районі нещодавно звільненого Старомайорського.

Фронт у районі Донецька (Карта: Military Land)

Одночасно Сили оборони продовжують наступ у бік Мелітополя та Бердянська, закріплюються на досягнутих рубежах, б'ють по ворогові, що стоїть в обороні.

Фронт у Запорізькій області (Мапа: Military Land)

Українська авіація завдала сім ударів по районах зосередження особового складу і три — по зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники та артилеристи вразили п'ять ЗРК, важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1 "Солнцепьок", п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, дві станції радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та п'ять районів зосередження піхоти.

ДОВІДКА. ТОС-1А "Солнцепьок" – це "легенда" російської пропаганди. Веде вогонь термобаричними боєприпасами, у залпі 24 снаряди, здатні накрити площу 200х200 метрів. Українські військові теж мають на озброєнні кілька таких систем, затрофеєних під час боїв проти росіян.
  • 27 липня ЗСУ звільнили Старомайорське на півдні Донецької області: населений пункт звільнили 35 бригада морської піхоти та батальйон "Арей" 129 бригади територіальної оборони.
  • 28 липня Генштаб повідомляв, що російські десантники відмовилися виконувати завдання поряд зі звільненим ЗСУ Старомайорським та пошкодили свою техніку.

Дивіться також: Українські військові спростовують брехню російської пропаганди про Старомайорське – відео

Дмитро Гриниченко
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