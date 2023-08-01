Генштаб: РФ намагається відбити Старомайорське, ЗСУ наступають, знищили "Сонлцепьок" — карта
Російські окупанти наступають у районі Куп'янська та Донецька, а також намагаються відбити нещодавно звільнене Старомайорське. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Минулої доби на фронті сталося понад 40 бойових зіткнень, у напрямку Куп'янська ЗСУ тримають оборону, успішно відбили атаки на схід від Берестового та в районі Новоселівського.
Також триває стримування наступу росіян поблизу Мар'їнки та Перемоги. Загарбники безуспішно намагалися відновити втрачене становище у районі нещодавно звільненого Старомайорського.
Одночасно Сили оборони продовжують наступ у бік Мелітополя та Бердянська, закріплюються на досягнутих рубежах, б'ють по ворогові, що стоїть в обороні.
Українська авіація завдала сім ударів по районах зосередження особового складу і три — по зенітно-ракетних комплексах.
Ракетники та артилеристи вразили п'ять ЗРК, важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1 "Солнцепьок", п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, дві станції радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та п'ять районів зосередження піхоти.
- 27 липня ЗСУ звільнили Старомайорське на півдні Донецької області: населений пункт звільнили 35 бригада морської піхоти та батальйон "Арей" 129 бригади територіальної оборони.
- 28 липня Генштаб повідомляв, що російські десантники відмовилися виконувати завдання поряд зі звільненим ЗСУ Старомайорським та пошкодили свою техніку.
- Глава Пентагону переконаний: ЗСУ мають достатньо можливостей для продовження контрнаступу.
Дивіться також: Українські військові спростовують брехню російської пропаганди про Старомайорське – відео
Коментарі