Российские оккупанты наступают в районе Купянска и Донецка, а также пытаются отбить недавно освобожденное Старомайорское. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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За минувшие сутки на фронте произошло более 40 боевых столкновений, в направлении Купянска ВСУ держат оборону, успешно отбили атаки восточнее Берестового и в районе Новоселовского.



Также продолжается сдерживание наступления россиян вблизи Марьинки и Победы. Захватчики безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе недавно освобожденного Старомайорского.



Одновременно Силы обороны продолжают наступление в сторону Мелитополя и Бердянска, закрепляются на достигнутых рубежах, бьют по врагу, который стоит в обороне.

Украинская авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и три — по зенитно-ракетным комплексам.

Ракетчики и артиллеристы поразили пять ЗРК, тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1 "Солнцепек", пять артиллерийских средств на огневых позициях, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и пять районов сосредоточения пехоты.

СПРАВКА. ТОС-1А "Солнцепек" – это "легенда" российской пропаганды. Ведет огонь термобарическими боеприпасами, в залпе 24 снаряда, способных накрыть площадь 200х200 метров. Украинские военные тоже имеют на вооружении несколько таких систем, ТОС-1А "Солнцепек" – это "легенда" российской пропаганды. Ведет огонь термобарическими боеприпасами, в залпе 24 снаряда, способных накрыть площадь 200х200 метров. Украинские военные тоже имеют на вооружении несколько таких систем, затрофеенных во время боев против россиян.

27 июля ВСУ освободили Старомайорское на юге Донецкой области: населенный пункт освободили 35 бригада морской пехоты и батальон "Арей" 129 бригады территориальной обороны.

28 июля Генштаб сообщал, что российские десантники отказались выполнять задачи рядом с освобожденным ВСУ Старомайорским и повредили свою технику.

Глава Пентагона убежден: У ВСУ достаточно возможностей для продолжения контрнаступления.

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