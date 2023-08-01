Генштаб: РФ пытается отбить Старомайорское, ВСУ наступают, уничтожили "Солнцепек" — карта
Российские оккупанты наступают в районе Купянска и Донецка, а также пытаются отбить недавно освобожденное Старомайорское. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
За минувшие сутки на фронте произошло более 40 боевых столкновений, в направлении Купянска ВСУ держат оборону, успешно отбили атаки восточнее Берестового и в районе Новоселовского.
Также продолжается сдерживание наступления россиян вблизи Марьинки и Победы. Захватчики безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе недавно освобожденного Старомайорского.
Украинская авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и три — по зенитно-ракетным комплексам.
Ракетчики и артиллеристы поразили пять ЗРК, тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1 "Солнцепек", пять артиллерийских средств на огневых позициях, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и пять районов сосредоточения пехоты.
- 27 июля ВСУ освободили Старомайорское на юге Донецкой области: населенный пункт освободили 35 бригада морской пехоты и батальон "Арей" 129 бригады территориальной обороны.
- 28 июля Генштаб сообщал, что российские десантники отказались выполнять задачи рядом с освобожденным ВСУ Старомайорским и повредили свою технику.
- Глава Пентагона убежден: У ВСУ достаточно возможностей для продолжения контрнаступления.
Смотрите также: Украинские военные опровергают ложь российской пропаганды о Старомайорском – видео
Комментарии