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Генштаб: РФ пытается отбить Старомайорское, ВСУ наступают, уничтожили "Солнцепек" — карта

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2023, 07:20
Генштаб: РФ пытается отбить Старомайорское, ВСУ наступают, уничтожили
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районе Купянска и Донецка, а также пытаются отбить недавно освобожденное Старомайорское. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

За минувшие сутки на фронте произошло более 40 боевых столкновений, в направлении Купянска ВСУ держат оборону, успешно отбили атаки восточнее Берестового и в районе Новоселовского. 

Фронт в районе Купянска (Карта: Military Land)6

Также продолжается сдерживание наступления россиян вблизи Марьинки и Победы. Захватчики безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе недавно освобожденного Старомайорского.

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)
Одновременно Силы обороны продолжают наступление в сторону Мелитополя и Бердянска, закрепляются на достигнутых рубежах, бьют по врагу, который стоит в обороне. 

Фронт в Запорожской области (Карта: Military Land)

Украинская авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и три — по зенитно-ракетным комплексам.

Ракетчики и артиллеристы поразили пять ЗРК, тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1 "Солнцепек", пять артиллерийских средств на огневых позициях, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и пять районов сосредоточения пехоты. 

СПРАВКА. ТОС-1А "Солнцепек" – это "легенда" российской пропаганды. Ведет огонь термобарическими боеприпасами, в залпе 24 снаряда, способных накрыть площадь 200х200 метров. Украинские военные тоже имеют на вооружении несколько таких систем, затрофеенных во время боев против россиян.
  • 27 июля ВСУ освободили Старомайорское на юге Донецкой области: населенный пункт освободили 35 бригада морской пехоты и батальон "Арей" 129 бригады территориальной обороны.
  • 28 июля Генштаб сообщал, что российские десантники отказались выполнять задачи рядом с освобожденным ВСУ Старомайорским и повредили свою технику.

Смотрите также: Украинские военные опровергают ложь российской пропаганды о Старомайорском – видео

Дмитрий Гриниченко
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