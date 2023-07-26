СМИ: Главарь вагнеровцев в Беларуси – уроженец Украины, воевавший в Чечне и Сирии

Журналисты беларуского издания Наша Нива и члены мониторингового проекта All Eyes on Wagner установили, что террористами Группы Вагнера в Беларуси руководит родившийся в Украине 46-летний Сергей Чубко, который в свое время воевал против Сирии и Чечни.

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All Eyes on Wagner пишет, что главарь вагнеровцев Евгений Пригожин, выступая перед наемниками в лагере под Осиповичами, 19 июля заявил, что "старшим по направлению Беларуси" будет человек по имени Сергей с прозвищем "Пионер".

Мониторинговая группа, ссылаясь на документы, предоставленные неназванным источником, отмечает, что речь идет именно о Сергее Владимировиче Чубко.

По данным журналистов Наша Ніва, Чубко родился в семье военного в Черновцах. После распада СССР семья Чубко переехала в Новороссийск, где в 1994 году Сергей пошел служить по контракту в российскую армию, позже – воевал против Чечни.

В 2002 году разорвал контракт и перешел в частное охранное предприятие. В 2003 году не имеющий высшего образования Сергей Чубко неожиданно возглавил комитет городской администрации в Новороссийске. В 2005 году он перешел на должность заместителя главы администрации сельского округа.

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Наша Нива пишет, что в 2011 году Чубко хотели лишить гражданства России из-за того, что он якобы скрывал украинский паспорт.

В декабре 2014 года он стал одним из основателей организации "Казаки" в Новороссийске, члены которой добровольцами массово пошли воевать на стороне России после провозглашения так называемой независимости террористических Л/ДНР.

В Январе 2017 года Чубко присоединился к террористической группе Вагнера, после чего отправился в Сирию, где после года службы его назначили руководить военной операцией Вагнера в Восточной Гуте.

В 2019 году Чубко перевели в Ливию, где открывался очередной штаб Вагнера, и он стал главарем наемников в этом регионе.

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