ЗМІ: Ватажок вагнерівців у Білорусі – уродженець України, що воював у Чечні та Сирії

Журналісти білоруського видання Наша Ніва та члени моніторингового проєкту All Eyes on Wagner встановили, що терористами Групи Вагнера у Білорусі керує 46-річний Сергій Чубко, який народився в Україні та свого часу воював проти Сирії та Чечні.

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All Eyes on Wagner пише, що ватажок вагнерівців Євгеній Пригожин, виступаючи перед найманцями в таборі під Осиповичами, 19 липня заявив, що "старшим по напрямку Білорусі" буде людина, на ім'я, Сергій з прізвиськом "Піонер".

Моніторингова група, посилаючись на документи, надані неназваним джерелом, зазначає, що йдеться саме про Сергія Володимировича Чубка.

За даними журналістів Наша Ніва, Чубко народився у родині військового у Чернівцях. Після розпаду СРСР родина Чубків переїхала до Новоросійська, де у 1994 році Сергій пішов служити за контрактом в російську армію, пізніше – воював проти Чечні.

У 2002 році розірвав контракт і перейшов у приватне охоронне підприємство. У 2003 році Сергій Чубко, який не мав вищої освіти, несподівано очолив комітет міської адміністрації в Новоросійську. У 2005 році він перейшов на посаду заступника голови адміністрації сільського округу.

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Наша Ніва пише, що у 2011 році Чубка хотіли позбавити громадянства Росії через те, що він начебто приховував український паспорт.

У грудні 2014 року він став одним із засновників організації "Козаки" в Новоросійську, члени якої добровольцями масово пішли воювати на боці Росії після проголошення так званої незалежності терористичних Л/ДНР.

У Січні 2017 року Чубко приєднався до терористичної групи Вагнера, після чого поїхав до Сирії, де після року служби його призначили керувати військовою операцією Вагнера у Східній Гуті.

У 2019 році Чубка перевели до Лівії, де відкривався черговий штаб Вагнера, і він став ватажком найманців у цьому регіоні.

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