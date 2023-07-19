RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Подоляк: Пригожин втратив головного замовника. Або пересидить, або зникне фізично

Этот материал также доступен на русском
19.07.2023, 22:08
Подоляк: Пригожин втратив головного замовника. Або пересидить, або зникне фізично - Фото
Євген Пригожин (Фото - ресурс окупантів)

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував в ефірі телемарафону нове відео з ватажком терористичної організації Група Вагнера Євгеном Пригожиним, який нібито виступив перед своїми найманцями в Білорусі. Подоляк назвав все це "фікцією" і висловив впевненість, що в Білорусі він просто "пересидить" якийсь час.

На відео Пригожин нібито у Білорусі заявив, що "зараз те, що відбувається на фронті, – це ганьба, в якій не треба брати участі". Тому, за його словами, вагнерівці перебуватимуть у Білорусі "якийсь час". В майбутньому він не виключає, що вагнерівці знову воюватимуть проти України.

Він також пообіцяв зробили із білоруської армії "другу армію світу".

"Це все фікція. Пригожин пробує зараз віднайти для себе певне місце з урахуванням того, що він все втратив. Він втратив головного замовника – єдиного замовника, який можливий для такої компанії як ПВК Вагнер, який може замовити масове вбивство в Центральноафриканській Республіці чи перехоплення уряду в Чаді. Це єдиний був замовник, тому що інші країни цього не замовляють. Білорусь – тим більше", – сказав Подоляк.

За прогнозами радника глави ОП, тепер Пригожин "пересидить" певний час, поки або він все ж отримає якісь "замовлення", або "все ж зникне фізично, з урахуванням того, хто такий Путін", і що зробив Пригожин для репутації російського диктатора.

Ідею про "другу армію світу" в Білорусі Подоляк назвав "анекдотичною".

Читайте також: Путін домовився з Пригожиним, аби "врятувати свою шкуру", не мав виходу – глава британської MI6

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
БІЛОРУСЬвійнамихайло подолякЄвген ПригожинВагнергрупа вагнера
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 