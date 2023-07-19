Подоляк: Пригожин втратив головного замовника. Або пересидить, або зникне фізично

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував в ефірі телемарафону нове відео з ватажком терористичної організації Група Вагнера Євгеном Пригожиним, який нібито виступив перед своїми найманцями в Білорусі. Подоляк назвав все це "фікцією" і висловив впевненість, що в Білорусі він просто "пересидить" якийсь час.

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На відео Пригожин нібито у Білорусі заявив, що "зараз те, що відбувається на фронті, – це ганьба, в якій не треба брати участі". Тому, за його словами, вагнерівці перебуватимуть у Білорусі "якийсь час". В майбутньому він не виключає, що вагнерівці знову воюватимуть проти України.

Він також пообіцяв зробили із білоруської армії "другу армію світу".

"Це все фікція. Пригожин пробує зараз віднайти для себе певне місце з урахуванням того, що він все втратив. Він втратив головного замовника – єдиного замовника, який можливий для такої компанії як ПВК Вагнер, який може замовити масове вбивство в Центральноафриканській Республіці чи перехоплення уряду в Чаді. Це єдиний був замовник, тому що інші країни цього не замовляють. Білорусь – тим більше", – сказав Подоляк.

За прогнозами радника глави ОП, тепер Пригожин "пересидить" певний час, поки або він все ж отримає якісь "замовлення", або "все ж зникне фізично, з урахуванням того, хто такий Путін", і що зробив Пригожин для репутації російського диктатора.

Ідею про "другу армію світу" в Білорусі Подоляк назвав "анекдотичною".

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