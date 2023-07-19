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Подоляк: Пригожин лишился главного заказчика. Или пересидит, или исчезнет физически

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2023, 22:08
Подоляк: Пригожин лишился главного заказчика. Или пересидит, или исчезнет физически - Фото
Евгений Пригожин (Фото - ресурс оккупантов)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал в эфире телемарафона новое видео с главарем террористической организации Группа Вагнера Евгением Пригожиным, якобы выступившим перед своими наемниками в Беларуси. Подоляк назвал все это "фикцией" и выразил уверенность, что в Беларуси он просто "пересидит" какое-то время.

На видео Пригожин якобы в Беларуси заявил, что "сейчас происходящее на фронте – это позор, в котором не нужно участвовать". Поэтому, по его словам, вагнеровцы будут находиться в Беларуси "некоторое время". В будущем он не исключает, что вагнеровцы снова будут воевать против Украины.

Он также пообещал сделать из беларуской армии "вторую армию мира".

"Это все фикция. Пригожин пытается сейчас найти для себя определенное место с учетом того, что он все потерял. Он потерял главного заказчика – единственного заказчика, который возможен для такой компании как ЧВК Вагнер, который может заказать массовое убийство в Центральноафриканской Республике или перехват правительства в Чаде. Это единственный был заказчик, потому что другие страны этого не заказывают. Беларусь – тем более", – сказал Подоляк.

По прогнозам советника главы ОП, теперь Пригожин "пересидит" определенное время, пока либо он все же получит какие-то "заказы", либо "все же исчезнет физически, с учетом того, кто такой Путин", и что сделал Пригожин для репутации российского диктатора.

Идею о "второй армии мира" в Беларуси Подоляк назвал "анекдотичной".

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Оксана Житнюк
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