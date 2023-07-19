Путин договорился с Пригожиным, чтобы "спасти свою шкуру", не было выхода – глава MI6
Российский диктатор Владимир Путин "не имел другого выбора", кроме как договориться с предводителем боевиков группы Вагнера Евгением Пригожиным, чтобы закончить кратковременный "мятеж" террористической организации. Об этом заявил глава британской разведки MI6 Ричард Мур в интервью CNN.
"Он действительно не давал отпор Пригожину, он заключил соглашение, чтобы спасти свою шкуру, используя хорошие услуги лидера Беларуси", – сказал Мур.
В то же время шеф МИ6 отметил, что даже он не способен "видеть внутри головы Путина".
"Если посмотреть на поведение Путина в тот день, Пригожин начал, я думаю, как предатель за завтраком. Его помиловали за ужином, а затем через несколько дней его пригласили на чай", – заметил глава британской разведки.
Мур добавил, что эти вещи "немного сложно интерпретировать".
Глава МИ6 заявил, что главарь группы Вагнера "жив и на свободе" с момента своего "мятежа".
По мнению Мура, Путин "явно" находится под внутренним давлением.
"У вас нет группы наемников, которая продвигается по автомагистрали в направлении Москвы и приближается к 125 километрам от Москвы, разве что вы не совсем предусмотрели, что это произойдет. Поэтому я думаю, что он, видимо, испытывает определенное давление", – сказал он.
- Вечером 23 июня 2023 года главарь Пригожин заявил о "походе" на Москву. Вечером на следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь Путина заявил, что Пригожин уехал в Беларусь.
- Ричард Мур заявил, что у российских захватчиков мало шансов вернуть себе стратегическую инициативу в войне против Украины.
- Глава МИ6 рассказал, что компьютеры и искусственный интеллект не смогут лишить работы организации и разведслужбы, занимающихся поиском информации.
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