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Путин договорился с Пригожиным, чтобы "спасти свою шкуру", не было выхода – глава MI6

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2023, 14:13
Путин договорился с Пригожиным, чтобы
Ричард Мур (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин "не имел другого выбора", кроме как договориться с предводителем боевиков группы Вагнера Евгением Пригожиным, чтобы закончить кратковременный "мятеж" террористической организации. Об этом заявил глава британской разведки MI6 Ричард Мур в интервью CNN.

"Он действительно не давал отпор Пригожину, он заключил соглашение, чтобы спасти свою шкуру, используя хорошие услуги лидера Беларуси", – сказал Мур.

В то же время шеф МИ6 отметил, что даже он не способен "видеть внутри головы Путина".

"Если посмотреть на поведение Путина в тот день, Пригожин начал, я думаю, как предатель за завтраком. Его помиловали за ужином, а затем через несколько дней его пригласили на чай", – заметил глава британской разведки.

Мур добавил, что эти вещи "немного сложно интерпретировать".

Глава МИ6 заявил, что главарь группы Вагнера "жив и на свободе" с момента своего "мятежа".

По мнению Мура, Путин "явно" находится под внутренним давлением.

"У вас нет группы наемников, которая продвигается по автомагистрали в направлении Москвы и приближается к 125 километрам от Москвы, разве что вы не совсем предусмотрели, что это произойдет. Поэтому я думаю, что он, видимо, испытывает определенное давление", – сказал он.

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Артём Джерипа
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