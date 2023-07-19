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Путін домовився з Пригожиним, аби "врятувати свою шкуру", не мав виходу – глава британської MI6

Этот материал также доступен на русском
19.07.2023, 14:13
Путін домовився з Пригожиним, аби
Річард Мур (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін "не мав іншого вибору", окрім як домовитись з ватажком бойовиків групи Вагнера Євгеном Пригожиним, аби закінчити короткочасний "заколот" терористичної організації. Про це заявив глава британської розвідки MI6 Річард Мур в інтерв'ю CNN.

"Він справді не давав відсіч Пригожину, він уклав угоду, щоб врятувати свою шкуру, використовуючи добрі послуги лідера Білорусі", – сказав Мур.

Водночас шеф МІ6 зазначив, що навіть він не здатен "бачити всередині голови Путіна".

"Якщо подивитися на поведінку Путіна у той день, Пригожин почав, я думаю, як зрадник за сніданком. Його помилували за вечерею, а потім через кілька днів його запросили на чай", – зауважив глава британської розвідки.

Мур додав, що ці речі "трохи складно інтерпретувати".

Глава МІ6 заявив, що ватажок групи Вагнера "живий і на волі" з моменту свого "заколоту". 

На думку Мура, Путін "явно" перебуває під внутрішнім тиском.

"У вас немає групи найманців, яка просувається по автомагістралі у напрямку Москви й наближається до 125 кілометрів від Москви, хіба що ви не зовсім передбачили, що це станеться. Тому я думаю, що він [Путін – Ред.], мабуть, відчуває певний тиск", – сказав він.

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Артем Джеріпа
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