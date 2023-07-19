Путін домовився з Пригожиним, аби "врятувати свою шкуру", не мав виходу – глава британської MI6
Російський диктатор Володимир Путін "не мав іншого вибору", окрім як домовитись з ватажком бойовиків групи Вагнера Євгеном Пригожиним, аби закінчити короткочасний "заколот" терористичної організації. Про це заявив глава британської розвідки MI6 Річард Мур в інтерв'ю CNN.
"Він справді не давав відсіч Пригожину, він уклав угоду, щоб врятувати свою шкуру, використовуючи добрі послуги лідера Білорусі", – сказав Мур.
Водночас шеф МІ6 зазначив, що навіть він не здатен "бачити всередині голови Путіна".
"Якщо подивитися на поведінку Путіна у той день, Пригожин почав, я думаю, як зрадник за сніданком. Його помилували за вечерею, а потім через кілька днів його запросили на чай", – зауважив глава британської розвідки.
Мур додав, що ці речі "трохи складно інтерпретувати".
Глава МІ6 заявив, що ватажок групи Вагнера "живий і на волі" з моменту свого "заколоту".
На думку Мура, Путін "явно" перебуває під внутрішнім тиском.
"У вас немає групи найманців, яка просувається по автомагістралі у напрямку Москви й наближається до 125 кілометрів від Москви, хіба що ви не зовсім передбачили, що це станеться. Тому я думаю, що він [Путін – Ред.], мабуть, відчуває певний тиск", – сказав він.
- Ввечері 23 червня 2023 року ватажок Пригожин заявив про "похід" на Москву. Увечері наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська. Прессекретар Путіна заявив, що Пригожин поїхав до Білорусі.
- Річард Мур заявив, що у російських загарбників мало шансів повернути собі стратегічну ініціативу у війні проти України.
- Глава МІ6 розповів, що комп'ютери та штучний інтелект не зможуть позбавити роботи організації та розвідслужби, які займаються видобутком інформації.
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