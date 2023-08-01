Журналістка білоруської служби телеканалу "Настоящее время" під виглядом охочої познайомитися дівчини поговорила на відповідному ресурсі з російським бойовиком терористичної групи Вагнера, який дислокований з іншими найманцями у таборі під Осиповичами. Спроба з'ясувати подробиці розміщення в Білорусі була малоефективною, але дещо дізнатися вдалося. Чоловік розповів їй про плани, зарплати та про те, що їм пообіцяв місцевий диктатор Олександр Лукашенко.

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Терорист "Олександр", якому понад 30 років, воює з 2014 року, він назвав себе "брудним найманцем" і розповів про навчання білоруських військових штурмів, роботи малими піхотними групами, поводження з мапами, а ті "шоковані" та "взагалі дерев'яні".

За його словами, Лукашенко "прихистив" їх, а зараз "зробив відпустку". Голова Осиповичського району, сказав він зі слів продавчині, нібито "суворо" заборонив місцевим жителям спілкуватися з вагнерівцями.

Ще Лукашенко, заявив росіянин, дає "за бажанням громадянство", що "тут ми "чисті" і відкрито дорогу в Америку" – "через Європу підемо". У Білорусі їм сплачують еквівалент 24 000 білоруських рублів (близько 350 000 грн) – не уточнив, за який період, і обіцяють пенсію в еквіваленті 110 000 грн.

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Окупант розповів, що зараз вони переганяють та реєструють автомобілі, які відібрали у цивільних в Україні.

Щодо "бунту" Пригожина раніше судимий найманець заявив, що "так треба", тому що "міноборони – зрадники, продають запаси на хохлому".

На репліку журналістки "Не розумію, навіщо взагалі воювати", він сказав: "За гроші. Війна – це бізнес ї**чих масштабів, які нам і не снилися". На реакцію "А те, що люди гинуть? За що?", сказав "Розходник, і це не нам вирішувати. Це верхівки, а ми навіть не пішаки. А хто воювати буде? Якщо не ми, то ваші діти, брати. Усі сцять, а нам п***й".

За словами військового злочинця, він до групи Вагнера "і прийшов, щоб небезпека була поруч", тому що "це затягує більше, ніж влада".

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Співрозмовник підставної "дівчини на сайті знайомств" розповів, що солдатів термінової служби в РФ "як м'ясо" відправляють на фронт, бо "державі п** на народ, це бізнес".

Він заявив, що "вночі на завдання ходили, на кордоні проблеми були – поляки, ми їхні [проблеми] усунули", потім уточнив, що мова не про кордон із Польщею.

(Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький днями говорив, що "понад 100" вагнерівців вирушили у бік Сувальського коридору під Гродно).

За словами терориста, вони "до Польщі підуть для завдання", але "поки тиша, не хрюкають".

Що з цих слів правда, що – вихваляння та дезінформація, невідомо.

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