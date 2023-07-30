Провокации на границе со стороны Беларуси происходят ежедневно – разведслужбы Польши
Спецслужбы Беларуси не только продолжают доставлять мигрантов к границе Польши, но и снабжают их техникой для преодоления ограждений. Об этом написал в Twitter уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарын.
Как заявил Жарын, ситуация на границе Польши и Беларуси остается напряженной.
"Нападения на польских пограничников... группами агрессивно настроенных иностранцев, происходят ежедневно", – отметил он.
Жарын написал, что "спецслужбы Беларуси не только доставляют мигрантов в приграничную зону, но и снабжают их техникой для незаконного преодоления пограничных заграждений (в том числе лестницами и болторезами) и для нападений на польских пограничников (камни, кирпичи, брусчатка)".
Представитель разведки Польши подчеркнул, что гибридная операция по наращиванию искусственного миграционного давления на Польшу продолжается, и что это "часть российского плана по дестабилизации Европы и особенно восточного фланга НАТО".
- С начала лета 2021 года режим Александра Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля". В ответ Польша начала строить стену на границе с Беларусью.
- В январе 2023 года сообщалось, что Польша завершила строительство заграждения вдоль всей границы с Беларусью.
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