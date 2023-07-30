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Провокации на границе со стороны Беларуси происходят ежедневно – разведслужбы Польши

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2023, 19:47
Провокации на границе со стороны Беларуси происходят ежедневно – разведслужбы Польши - Фото
Стена вдоль границы Польши и Беларуси (Фото - Twitter Stanisław Żaryn)

Спецслужбы Беларуси не только продолжают доставлять мигрантов к границе Польши, но и снабжают их техникой для преодоления ограждений. Об этом написал в Twitter уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарын.

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Как заявил Жарын, ситуация на границе Польши и Беларуси остается напряженной.

"Нападения на польских пограничников... группами агрессивно настроенных иностранцев, происходят ежедневно", – отметил он.

Жарын написал, что "спецслужбы Беларуси не только доставляют мигрантов в приграничную зону, но и снабжают их техникой для незаконного преодоления пограничных заграждений (в том числе лестницами и болторезами) и для нападений на польских пограничников (камни, кирпичи, брусчатка)". 

Представитель разведки Польши подчеркнул, что гибридная операция по наращиванию искусственного миграционного давления на Польшу продолжается, и что это "часть российского плана по дестабилизации Европы и особенно восточного фланга НАТО".

Сергей Бережной
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