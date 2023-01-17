Польша завершила оборудование защитной стены вдоль всей границы с Беларусью
17.01.2023, 23:52
Стена вдоль границы Польши и Беларуси (Фото - Twitter Stanisław Żaryn)
Польша завершила оборудование защитной стены на границе с Беларусью. Об этом сообщает в Twitter заместитель министра-координатора разведслужб страны Станислав Жарын.
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Жарын отмечает, что теперь благодаря сплошной пограничной стене нелегальное проникновение в Польшу полностью заблокировано.
"Польская граница стала самой защищенной в Европе", – написал он.
1 октября спецслужбы Польши сообщали о завершении физического строительства стены. С тех пор продолжались работы по установке электронных средств охраны границы – датчиков движения и камер слежения.
Высота построенной "стены" – 5,5 м. Ограждение сделано из стальных панелей высотой 4,5 м с колючей проволокой наверху.
- Польша начала строить стену на границе с Беларусью в августе 2021 года в ответ на мигрантский кризис, организованный режимом Александра Лукашенко.
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