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Польша завершила оборудование защитной стены вдоль всей границы с Беларусью

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 23:52
Польша завершила оборудование защитной стены вдоль всей границы с Беларусью - Фото
Стена вдоль границы Польши и Беларуси (Фото - Twitter Stanisław Żaryn)

Польша завершила оборудование защитной стены на границе с Беларусью. Об этом сообщает в Twitter заместитель министра-координатора разведслужб страны Станислав Жарын.

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Жарын отмечает, что теперь благодаря сплошной пограничной стене нелегальное проникновение в Польшу полностью заблокировано.

"Польская граница стала самой защищенной в Европе", – написал он.

1 октября спецслужбы Польши сообщали о завершении физического строительства стены. С тех пор продолжались работы по установке электронных средств охраны границы – датчиков движения и камер слежения.

Высота построенной "стены" – 5,5 м. Ограждение сделано из стальных панелей высотой 4,5 м с колючей проволокой наверху.

Стена вдоль границы Польши и Беларуси (Фото – Twitter Stanisław Żaryn)
Сергій Бережний
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