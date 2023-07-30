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Провокації на кордоні з боку Білорусі відбуваються щодня – розвідслужби Польщі

Этот материал также доступен на русском
30.07.2023, 19:47
Провокації на кордоні з боку Білорусі відбуваються щодня – розвідслужби Польщі - Фото
Стіна вздовж кордону Польщі та Білорусі (Фото - Twitter Stanisław Żaryn)

Спецслужби Білорусі не лише продовжують доставляти мігрантів до кордону Польщі, а й забезпечують їх технікою для подолання огорож. Про це написав у Twitter уповноважений уряду Польщі з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин.

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Як заявив Жарин, ситуація на кордоні Польщі та Білорусі залишається напруженою.

"Напади на польських прикордонників... групами агресивно налаштованих іноземців відбуваються щодня", – зазначив він.

Жарин написав, що "спецслужби Білорусі не лише доставляють мігрантів до прикордонної зони, а й забезпечують їх технікою для незаконного подолання прикордонних загороджень (зокрема драбинами та болторізами) та для нападів на польських прикордонників (камені, цеглини, бруківка)".

Представник розвідки Польщі наголосив, що гібридна операція з нарощування штучного міграційного тиску на Польщу триває, і що це "частина російського плану щодо дестабілізації Європи та особливо східного флангу НАТО".

Сергій Бережний
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БІЛОРУСЬбіженціПольщакордонстаніслав жаринміграційна кризапровокація
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