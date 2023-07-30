Провокації на кордоні з боку Білорусі відбуваються щодня – розвідслужби Польщі

Спецслужби Білорусі не лише продовжують доставляти мігрантів до кордону Польщі, а й забезпечують їх технікою для подолання огорож. Про це написав у Twitter уповноважений уряду Польщі з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин.

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Як заявив Жарин, ситуація на кордоні Польщі та Білорусі залишається напруженою.

"Напади на польських прикордонників... групами агресивно налаштованих іноземців відбуваються щодня", – зазначив він.

Жарин написав, що "спецслужби Білорусі не лише доставляють мігрантів до прикордонної зони, а й забезпечують їх технікою для незаконного подолання прикордонних загороджень (зокрема драбинами та болторізами) та для нападів на польських прикордонників (камені, цеглини, бруківка)".

Представник розвідки Польщі наголосив, що гібридна операція з нарощування штучного міграційного тиску на Польщу триває, і що це "частина російського плану щодо дестабілізації Європи та особливо східного флангу НАТО".

З початку літа 2021 року режим Олександра Лукашенка доставляє нелегальних мігрантів із Близького Сходу до кордонів Литви, Латвії та Польщі. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак назвав міграційну кризу "брудною грою Лукашенка та Кремля". У відповідь Польща почала будувати мур на кордоні з Білоруссю.

У січні 2023 року повідомлялося, що Польща завершила будівництво загородження вздовж усього кордону з Білоруссю.

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