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Часть вагнеровцев подошла к границе Литвы в районе Гродно – президент Науседа

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2023, 13:44
Часть вагнеровцев подошла к границе Литвы в районе Гродно – президент Науседа - Фото
Гитанас Науседа (Фото: EPA)

Часть боевиков террористической группы Вагнера подошла к границе Литвы, заняв позицию в районе Гродно в Беларуси, сообщил президент страны Гитанас Науседа. Об этом он сообщил на встрече с польским премьером Матеушем Моравецким, передает LRT.

"Часть ЧВК "Вагнера" подошла к нашей границе, заняв позицию в районе Гродно, а это значит, что данная ситуация очень удобна для организации провокаций как на границе Польши и Беларуси, так и на границе Литвы и Беларуси", – сказал Науседа.

Он отметил, что количество вагнеровцев в Беларуси "уже превышает или близка" к 4000 боевиков.

Науседа подчеркнул, что количество боевиков группы Вагнера в Беларуси может возрасти и достигнуть даже 10 000.

По словам Науседы, меры по противодействию этому уже приняты, охрана границы усилена, подготовлены и обновлены планы прикрытия границы.

Эти планы подразумевают усиление и со стороны армии.

Литва "внимательно следит" за ситуацией и готова принимать меры по противодействию всем угрозам своей безопасности, включая угрозы со стороны террористической группы Вагнера, отметил Науседа.

Гродно на карте

  • 29 июля заместитель главы МИД Литвы заявил, что Польша и Литва могут полностью закрыть границу с Беларусью из-за возможных провокаций террористов группы Вагнера.
  • 30 июля польская разведка сообщила, что провокации на границе со стороны Беларуси происходят каждый день.
  • 1 августа два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши во время учений.

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Артём Джерипа
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