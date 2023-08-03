Часть вагнеровцев подошла к границе Литвы в районе Гродно – президент Науседа

Часть боевиков террористической группы Вагнера подошла к границе Литвы, заняв позицию в районе Гродно в Беларуси, сообщил президент страны Гитанас Науседа. Об этом он сообщил на встрече с польским премьером Матеушем Моравецким, передает LRT.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Часть ЧВК "Вагнера" подошла к нашей границе, заняв позицию в районе Гродно, а это значит, что данная ситуация очень удобна для организации провокаций как на границе Польши и Беларуси, так и на границе Литвы и Беларуси", – сказал Науседа.

Он отметил, что количество вагнеровцев в Беларуси "уже превышает или близка" к 4000 боевиков.

Науседа подчеркнул, что количество боевиков группы Вагнера в Беларуси может возрасти и достигнуть даже 10 000.

По словам Науседы, меры по противодействию этому уже приняты, охрана границы усилена, подготовлены и обновлены планы прикрытия границы.

Эти планы подразумевают усиление и со стороны армии.

Литва "внимательно следит" за ситуацией и готова принимать меры по противодействию всем угрозам своей безопасности, включая угрозы со стороны террористической группы Вагнера, отметил Науседа.

29 июля заместитель главы МИД Литвы заявил, что Польша и Литва могут полностью закрыть границу с Беларусью из-за возможных провокаций террористов группы Вагнера.

30 июля польская разведка сообщила, что провокации на границе со стороны Беларуси происходят каждый день.

1 августа два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши во время учений.

Читайте также: Пилотов беларуских вертолетов, залетевших в Польшу, на следующий день встретили силовики – СМИ

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.