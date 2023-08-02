Залетевших в Польшу пилотов вертолетов Беларуси на следующий день встретили силовики – СМИ

Пилотов беларуских вертолетов, пересекших польскую границу 1 августа, на следующий день перебазировали на авиабазу "Мачулищи". Там их встретили силовики Республики Беларусь, сообщает местное оппозиционное СМИ Мотолко со ссылкой на собственную информацию.

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Эти вертолеты Ми-8 и Ми-24 были перебазированы из села Каменюки на авиабазу "Мачулищи", утверждает издание.

По информации СМИ, там пилотов вертолетов встретили беларуские силовики.

Подробности этой встречи не приводятся.

Минобороны Беларуси отрицает, что эти вертолеты нарушили воздушное пространство Польши, отмечает Мотолко.

Издание пишет, что в Каменюки из "Мачулищ" отправили два вертолета того же типа.

Это произошло из-за того, что беларуский диктатор Лукашенко все еще остается в резиденции "Вискули", утверждает СМИ.

1 августа два беларуских вертолета нарушили воздушное пространство Польши. Беларуская сторона заранее проинформировала польскую сторону об учениях.

Из-за инцидента глава Минобороны Польши созвал заседание Комитета нацбезопасности, о происшествии проинформировали НАТО.

По данным независимых расследователей, эти вертолеты вторглись на территорию Польши на глубину до 3 км от границы и прошли практически над польским населенным пунктом Беловежи.

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