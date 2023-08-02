Пілотів білоруських гелікоптерів, що залетіли до Польщі, наступного дня зустріли силовики – ЗМІ

Пілотів білоруських гелікоптерів, що перетнули польський кордон 1 серпня, наступного дня перебазували на авіабазу "Мачулищі". Там їх зустріли силовики Республіки Білорусь, повідомляє місцеве опозиційне медіа Мотолко з посиланням на власну інформацію.

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Ці гелікоптери Мі-8 та Мі-24 були перебазовані із села Каменюки на авіабазу "Мачулищі", стверджує видання.

За інформацією ЗМІ, там пілотів гвинтокрилів зустріли білоруські силовики.

Подробиці цієї зустрічі не наводяться.

Міноборони Білорусі заперечує, що ці вертольоти порушили повітряний простір Польщі, зауважує Мотолко.

Видання пише, що до Каменюків із "Мачулищ" відправили два гелікоптери того ж типу.

Це відбулось через те, що білоруський диктатор Лукашенко все ще залишається у резиденції "Віскулі", стверджує ЗМІ.

1 серпня два білоруських вертольоти порушили повітряний простір Польщі. Білоруська сторона наперед поінформувала польську сторону про навчання.

Через інцидент глава Міноборони Польщі скликав засідання Комітету нацбезпеки, про подію поінформували НАТО.

За даними незалежних розслідувачів, ці гелікоптери вторглися на територію Польщі на глибину до 3 км від кордону та пройшли практично над польським населеним пунктом Біловежі.

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