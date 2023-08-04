Литва закроет два пункта пропуска на границе с Беларусью – МВД страны

Литва намерена закрыть два пункта пропуска, которые работают на границе с Беларусью. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Арнольд Абрамавичюс, передает BNS.

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Как отмечается, в ответ на передислокацию наемников террористической группы Вагнера в Беларусь Литва планирует закрыть два из шести пограничных пунктов пропуска с этой страной.

"В ближайшее время будет принято решение о закрытии двух пунктов пропуска на границе. Если сегодня в Польше практически один блокпост, то у нас их шесть. Одной из превентивных мер будет сокращение шести контрольно-пропускных пунктов до четырех", – заявил Абрамавичюс.

Рассматривается вопрос о закрытии пунктов пропуска Шумскас и Тверячюс.

Заместитель командующего Государственной пограничной службы Саулюс Некрашявичюс отметил, что закрытие некоторых действующих пограничных пунктов на границе с Беларусью снизит риск столкновения с угрозами.

29 июля заместитель главы МИД Литвы заявил, что Польша и Литва могут полностью закрыть границу с Беларусью из-за возможных провокаций террористов группы Вагнера.

30 июля польская разведка сообщила, что провокации на границе со стороны Беларуси происходят каждый день.

1 августа два беларуских вертолета нарушили воздушное пространство Польши во время учений.

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