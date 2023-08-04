UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Литва закроет два пункта пропуска на границе с Беларусью – МВД страны

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2023, 12:54
Литва закроет два пункта пропуска на границе с Беларусью – МВД страны - Фото
Фото: Twitter/ABilotaite

Литва намерена закрыть два пункта пропуска, которые работают на границе с Беларусью. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Арнольд Абрамавичюс, передает BNS.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Как отмечается, в ответ на передислокацию наемников террористической группы Вагнера в Беларусь Литва планирует закрыть два из шести пограничных пунктов пропуска с этой страной.

"В ближайшее время будет принято решение о закрытии двух пунктов пропуска на границе. Если сегодня в Польше практически один блокпост, то у нас их шесть. Одной из превентивных мер будет сокращение шести контрольно-пропускных пунктов до четырех", – заявил Абрамавичюс.

Рассматривается вопрос о закрытии пунктов пропуска Шумскас и Тверячюс.

Заместитель командующего Государственной пограничной службы Саулюс Некрашявичюс отметил, что закрытие некоторых действующих пограничных пунктов на границе с Беларусью снизит риск столкновения с угрозами.

Литва закроет два пункта пропуска на границе с Беларусью – МВД страны

Литва закроет два пункта пропуска на границе с Беларусью – МВД страны
  • 29 июля заместитель главы МИД Литвы заявил, что Польша и Литва могут полностью закрыть границу с Беларусью из-за возможных провокаций террористов группы Вагнера.
  • 30 июля польская разведка сообщила, что провокации на границе со стороны Беларуси происходят каждый день.
  • 1 августа два беларуских вертолета нарушили воздушное пространство Польши во время учений.

Читайте также: Часть вагнеровцев подошла к границе Литвы в районе Гродно – президент Науседа

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
группа вагнерабеларусьлитва
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 