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Беларусь начала учения рядом с Польшей и Литвой, говорят, использовали опыт РФ в войне

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2023, 14:33
Беларусь начала учения рядом с Польшей и Литвой, говорят, использовали опыт РФ в войне - Фото
Фото: Минобороны Беларуси

В Беларуси 7 августа началось командно-штабное обучение рядом с польской и литовской границей в Гродненской области. Минобороны Беларуси заявляет о применении опыта российских оккупантов на войне против Украины. Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Обучение проходит с 6-й отдельной гвардейской механизированной бригадой.

Оно будет проходить на Гожском полигоне и участках местности Гродненской области.

Во время учения белорусские военные будут отрабатывать вопросы управления подразделениями при ведении боевых действий.

Во время подготовки к мероприятию "активно" использовался опыт российских оккупантов на войне против Украины, отметили в Минобороны Беларуси.

В частности, речь идет о широком применении беспилотников и тесном взаимодействии танковых и мотострелковых подразделений с отрядами других родов войск.

Местное OSINT-сообщество Беларускі Гаюн отмечает, что полигон "Гожский" входит в состав 6-й механизированной бригады и большинство мероприятий по подготовке бригады проходит там. Учения были там и раньше.

По словам исследователей, связи между проведением учений и потенциальными угрозами для Сувалкского коридора нет.

Расстояние от Гожи до литовской границы – около 10 км, до польской – ~20 км.

От Гродно до Польши – около 7 км.

Гожа и Гродно на карте

  • 30 июля польская разведка сообщила, что провокации на границе со стороны Беларуси проходят каждый день.
  • 1 августа два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши. Вследствие инцидента глава Минобороны Польши созвал заседание Комитета нацбезопасности, о происшествии проинформировали НАТО.
  • 4 августа Литва объявила, что закроет два пункта пропуска, работающих на границе с Беларусью.

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Артём Джерипа
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