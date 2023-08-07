Беларусь начала учения рядом с Польшей и Литвой, говорят, использовали опыт РФ в войне
В Беларуси 7 августа началось командно-штабное обучение рядом с польской и литовской границей в Гродненской области. Минобороны Беларуси заявляет о применении опыта российских оккупантов на войне против Украины. Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Обучение проходит с 6-й отдельной гвардейской механизированной бригадой.
Оно будет проходить на Гожском полигоне и участках местности Гродненской области.
Во время учения белорусские военные будут отрабатывать вопросы управления подразделениями при ведении боевых действий.
Во время подготовки к мероприятию "активно" использовался опыт российских оккупантов на войне против Украины, отметили в Минобороны Беларуси.
В частности, речь идет о широком применении беспилотников и тесном взаимодействии танковых и мотострелковых подразделений с отрядами других родов войск.
Местное OSINT-сообщество Беларускі Гаюн отмечает, что полигон "Гожский" входит в состав 6-й механизированной бригады и большинство мероприятий по подготовке бригады проходит там. Учения были там и раньше.
По словам исследователей, связи между проведением учений и потенциальными угрозами для Сувалкского коридора нет.
Расстояние от Гожи до литовской границы – около 10 км, до польской – ~20 км.
От Гродно до Польши – около 7 км.
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