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СБУ: Россия хочет использовать вагнеровцев, чтобы втянуть Беларусь в войну – видео, фото видео

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2023, 13:14
Видео: СБУ
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Служба безопасности Украины установила, что Россия хочет использовать вагнеровцев для вовлечения Беларуси в полномасштабную войну против Украины. Об этом говорится в сообщении ведомства.

СБУ получила разведданные, свидетельствующие о подготовке россиянами масштабной провокации "под чужим флагом" на стратегическом объекте Беларуси – Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе.

По данным, теракт готовит диверсионно-разведывательная группа по кадровым военным Вооруженным силам РФ и сотрудникам российских спецслужб, которых отправили на территорию Беларуси под видом боевиков группы Вагнера.

Эта российская группа должна совершить провокацию на НПЗ, притворяясь "украинскими диверсантами", а в совершенном РФ планирует обвинить Украину.

Таким образом Россия хочет еще раз попытаться втянуть Беларусь в полномасштабную войну против Украины, отмечает ведомство.

СБУ получила информацию о запланированном в Беларуси теракте от нескольких источников, в частности, от пленного оккупанта на Запорожском направлении.

Киберспециалисты Службы восстановили и проанализировали информацию на мобильном телефоне пленного захватчика.

Ранее этот оккупант принимал участие в боевых действиях на юге Украины, а недавно он получил указание передислоцироваться в Беларусь как участник террористической группы Вагнера, пишет СБУ.

На этапе смены места службы военный РФ получил информацию о "специальной миссии" на Мозырском НПЗ.

В его телефоне была найдена удаленная переписка с другими исполнителями, снимки объекта и отдельная информация по операции.

СБУ предостерегает армию Беларуси от участия в полномасштабной войне против Украины.

"Каждый захватчик, который пересечет границу нашего государства, будет уничтожен нашими Силами безопасности и обороны", - заключают в ведомстве.

СБУ публикует доказательства подготовки теракта.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ
Артём Джерипа
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