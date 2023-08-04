НАТО расценит провокации вагнеровцев как поддерживаемые руководством России – посол Латвии
04.08.2023, 07:47
Наемники Группы Вагнера (Фото: ГУР)
Возможные провокации с участием находящихся в Беларуси боевиков террористической Группы Вагнер будут расцениваться НАТО как действия, поддерживаемые руководством России. Об этом сообщил новый посол Латвии в Альянсе Марис Риекстиньш в интервью TV3, передает Delfi.
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Чиновник оценивает возможность таких провокаций как "относительно невысокую", однако полностью их не исключает.
Если провокации состоятся, НАТО расценит их как действия, которые поддерживает руководство России, и ответит соответствующими шагами, подчеркнул Риекстиньш.
По его словам, "выпутаться" утверждениями о том, что группировка якобы является частной компанией, уже не получится.
- 29 июля заместитель главы МИД Литвы заявил, что Польша и Литва могут полностью закрыть границу с Беларусью из-за возможных провокаций террористов Группы Вагнера.
- 30 июля польская разведка сообщила, что провокации на границе со стороны Беларуси происходят каждый день.
- 3 августа президент Литвы сообщил, что часть вагнеровцев подошла к границе государства в Гродно.
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