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НАТО расценит провокации вагнеровцев как поддерживаемые руководством России – посол Латвии

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2023, 07:47
НАТО расценит провокации вагнеровцев как поддерживаемые руководством России – посол Латвии - Фото
Наемники Группы Вагнера (Фото: ГУР)

Возможные провокации с участием находящихся в Беларуси боевиков террористической Группы Вагнер будут расцениваться НАТО как действия, поддерживаемые руководством России. Об этом сообщил новый посол Латвии в Альянсе Марис Риекстиньш в интервью TV3, передает Delfi.

Чиновник оценивает возможность таких провокаций как "относительно невысокую", однако полностью их не исключает.

Если провокации состоятся, НАТО расценит их как действия, которые поддерживает руководство России, и ответит соответствующими шагами, подчеркнул Риекстиньш.

По его словам, "выпутаться" утверждениями о том, что группировка якобы является частной компанией, уже не получится.

  • 29 июля заместитель главы МИД Литвы заявил, что Польша и Литва могут полностью закрыть границу с Беларусью из-за возможных провокаций террористов Группы Вагнера.
  • 30 июля польская разведка сообщила, что провокации на границе со стороны Беларуси происходят каждый день.
  • 3 августа президент Литвы сообщил, что часть вагнеровцев подошла к границе государства в Гродно.

Читайте также: Вагнер вербует беларусов: требует готовность воевать, в частности в странах НАТО – ЦНС

Артём Джерипа
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