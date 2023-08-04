НАТО розцінюватиме провокації вагнерівців як підтримувані керівництвом Росії – посол Латвії

Можливі провокації за участю розташованих у Білорусі бойовиків терористичної Групи Вагнер розцінюватимуться НАТО як дії, які підтримує керівництво Росії. Про це повідомив новий посол Латвії в Альянсі Маріс Рієкстіньш в інтерв'ю TV3, передає Delfi.

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Посадовець оцінює можливість таких провокацій як "відносно невисоку", проте повністю їх не виключає.

Якщо провокації таки відбудуться, НАТО розцінить їх як дії, які підтримує керівництво Росії, та відповість відповідними кроками, наголосив Рієкстіньш.

За його словами, "виплутатися" твердженнями про те, що угрупування нібито є приватною компанією, вже не вийде.

29 липня заступник глави МЗС Литви заявив, що Польща та Литва можуть повністю закрити кордон із Білоруссю через можливі провокації терористів Групи Вагнера.

30 липня польська розвідка повідомила, що провокації на кордоні з боку Білорусі відбуваються щодня.

3 серпня президент Литви повідомив, що частина вагнерівців підійшла до кордону держави в районі Гродно.

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