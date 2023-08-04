Служба безпеки України встановила, що Росія хоче використати "вагнерівців" для втягнення Білорусі у повномасштабну війну проти України. Про це йдеться у повідомленні відомства.

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СБУ здобула розвіддані, що свідчать про підготовку росіянами масштабної провокації "під чужим прапором" на стратегічному об’єкті Білорусі – Мозирському нафтопереробному заводі.

За даними, теракт готує диверсійно-розвідувальна група із кадрових військових Збройних сил РФ та співробітників російських спецслужб, яких відправили на територію Білорусі під виглядом бойовиків групи Вагнера.

Ця російська група має вчинити провокацію на НПЗ, вдаючи із себе "українських диверсантів", а в скоєному РФ планує звинуватити Україну.

У такий спосіб Росія хоче вкотре спробувати втягнути Білорусь у повномасштабну війну проти України, зауважує відомство.

СБУ отримала інформацію про запланований у Білорусі теракт від кількох джерел, зокрема, від полоненого окупанта на Запорізькому напрямку.

Кіберфахівці Служби відновили та проаналізували інформацію на мобільному телефоні полоненого загарбника.

Раніше цей окупант брав участь у бойових діях на півдні України, а нещодавно він отримав вказівку передислокуватись до Білорусі як учасник терористичної групи Вагнера, пише СБУ.

На етапі зміни місця служби військовий РФ отримав інформацію про "спеціальну місію" на Мозирському НПЗ.

У його телефоні була знайдене видалене листування з іншими виконавцями, знімки об'єкта та окрема інформація щодо операції.

СБУ застерігає армію Білорусі від участі у повномасштабній війні проти України.

"Кожен загарбник, який перетне кордон нашої держави, буде знищений нашими Силами безпеки та оборони", - підсумовують у відомстві.

СБУ публікує докази підготовки теракту.

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